Lilla e viola con argento e oro per decorare la tavola natalizia. Risultato cromatico epico e chic

Ai colori di base vanno aggiunti uno o due colori che creino armonia ed effetto coordinato in tavola e nella sala da pranzo. Accendendo l’albero di Natale gli addobbi devono essere intonati. Alcuni trucchi da applicare.

Apparecchiare la tavola natalizia nella giusta maniera è una questione di misura. Non deve essere troppo scarna, ma nemmeno troppo addobbata. La classica via di mezzo ci aiuterà a non essere pacchiani, ma i colori devono caratterizzare sala e tavolata e se sbagliamo questo particolare l’effetto potrebbe risultate maldestro. Se abbiamo optato per una decorazione semplice ma efficace dell’albero di Natale, continuiamo su questa direzione. Non ci devono essere squilibri, poche luci ma colorate, palle di due o massimo tre colori. Mobili addobbati ma finestre pulite e con le tende. La tavola rispecchierà il nostro gusto ma con misura.

I colori classici del Natale sono il rosso e il verde, solitamente abbinati a oro e argento. Vogliamo trovare una variante che ci rappresenti se siamo originali e non ci accontentiamo. Lilla e viola sono colori speciali e potrebbero rendere la nostra tavolata elegante ma unica.

Significati che dovremmo conoscere

Lilla e viola con argento e oro per tovaglioli, piatti, bicchieri e posate? L’abbinamento piacerà sicuramente. Tovaglioli e tovaglie viola invece che rossi sono la giusta alternativa se vogliamo cambiare. Posate in argento e bicchieri di cristallo impreziosiranno la tavola. Sottopiatti e sottobicchieri dovrebbero essere dello stesso genere, ma possiamo variarli con l’oro o con centrini e nastri di recupero. È molto importante che le candele non siano profumate, potremmo anche scegliere di non inserirle se non vogliamo creare un’atmosfera soffusa, giusto per non appesantire l’addobbo. Molte persone le apprezzano. Se decidiamo di utilizzarle evitiamo i segnaposto e viceversa.

I colori da aggiungere quando creiamo una tavola in cui lilla e viola predominano sono le tonalità fredde come verde menta e celeste. Sono da evitare rosa chiaro e giallo limone. Se stiamo usando la porcellana e abbiamo tovaglioli e tovaglia lilla o viola possiamo scegliere il melograno per decorare. È un simbolo di rinascita, resurrezione e rigenerazione della natura, perfetto per Natale e da considerare come autentico portafortuna.

Lilla e viola con argento e oro insieme alle erbe ricche di proprietà

Se vogliamo essere originali possiamo utilizzare piatti viola e sottopiatti in giunco marino o vimini e preparare dei contenitori riciclati in cui sistemare le candele lilla con ginepro e mirtilli. Posate classiche in argento e tovaglioli abbinati ai piatti o alle candele ripiegati e legati con lo spago. Sotto al nodo infiliamo un rametto di ginepro. Considerato magico, il ginepro terrebbe lontano il malocchio velenoso delle persone che non ci amano e proteggerebbe gli ospiti alla nostra tavola.

Ricorrere alle piante ricche di proprietà per rendere la tavolata elegante e originale è un trucco a cui affidarsi senza ripensamenti. Pungitopo o agrifoglio creano emozioni positive garantendoci un’atmosfera rilassata molto natalizia. Gli anelli in cui infilare i tovaglioli, le decorazioni da far trovare agli ospiti sopra ai piatti e i centrotavola possono essere visti in quest’ottica. I colori sono molto importanti, ma l’eleganza che mettiamo nei particolari farà alla fine la differenza.