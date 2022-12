Strepitose queste idee simpatiche e divertenti per fare i regali di Natale anche a cani e gatti

Cani e gatti fanno ormai parte della nostra vita quotidiana e allora perché non fare dei regali anche a loro? Ci sono delle piccole chicche davvero molto divertenti e utili. Ecco di che cosa si tratta, ne sono ormai tutti pazzi

Iniziano a diventare poche le famiglie che non accolgono un animale domestico. Ce ne sono diversi che si prestano piacevolmente alla casa, al giardino e alla nostra compagnia. Su tutti, però, dominano i cani e i gatti.

In questo periodo di festa si pensa sempre a cosa regalare e a chi, ma abbiamo pensato a loro? Qualcuno può vedere la cosa esagerata, altri considerano gli animali come figli e avranno già pensato a prendere loro qualcosa di carino per Natale.

Scopriamo, dunque, quanto siano strepitose queste idee simpatiche e divertenti ma anche utili per festeggiare anche con i nostri amici a quattro zampe e non solo con le persone. A volte ci si sente in dovere di ricambiare l’affetto e la compagnia che questi piccoli pelosetti ci danno.

Strepitose queste idee simpatiche e divertenti per i nostri animaletti

Sul web si possono cercare mille idee anche sotto la voce “regali pet friendly” in modo da capire che cosa regalare a un cane per Natale e, allo stesso modo, che cosa regalare a un gatto.

Vediamo di capire quali sono i regali più gettonati:

collare a tema ;

; cappellino o cerchietto ;

; gioco o più giochi natalizi come pupazzetti o palline ;

; giochi di abilità ;

; GPS localizzatore ;

; calzini per proteggere le zampe dal freddo e dalla neve ;

; ciotole nuove e tattiche ;

; cuccia a forma di gatto per il gatto e a forma di cane per il cane o viceversa ;

; uno zaino-cuccia ;

; fontanella per bere ;

; cappottino ;

; tiragraffi nuovo ;

; copertine morbide.

Potremmo prendere delle sciocchezze per “vestire” a tema anche loro oppure scegliere di comprare delle cose utili per sostituire giocattoli rotti o accessori rovinati. Attenzione al collarino, soprattutto per quanto riguarda il gatto. Gli esperti tendono a non consigliarlo per chi ama stare tanto tempo all’aperto.

Non tutti gli animali sono uguali. Forse mettere i calzini d un gatto non è proprio la scelta più adeguata, così come prendere una cuccia troppo piccola per il cane. Occorre fare anche un po’ di attenzione al carattere di un amico peloso e agire di conseguenza.

A cosa fare attenzione durante le feste

Lo ricordiamo spesso nei nostri articoli: i cani e i gatti non sono giocattoli o peluche. Quindi, bisogna prendersene cura con responsabilità e attenzione. Questa attenzione deve essere doppia nel periodo delle feste e i motivi sono molto evidenti.

Per prima cosa bisogna sistemare gli addobbi natalizi in casa in modo da non creare pericoli per loro. Ecco, allora, che occorrerà fissare i fili al muro o al pavimento. Inoltre, mai lasciare lucine accese se si esce di casa.

Infine, un occhio di riguardo è necessario per due aspetti. Il primo è la gente che arriva in casa che il cane e il gatto non conosce. Il secondo è quello che tutti gli anni viene poco ascoltato: i botti di Capodanno. Gli animali sono sensibili, si spaventano e possono non capire che cos’è un petardo con gravi conseguenze.