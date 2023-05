Isola dei Famosi, prossima puntata. “Lei si salverà di sicuro” secondo l’oroscopo cinese. Scopri chi non sarà eliminata dal gioco

L’isola dei Famosi prosegue tra eliminati (per modo di dire), nominati, liti. Tutto secondo copione, verrebbe da dire. Nulla di nuovo sotto il sole dell’isola. Lunedì prossimo si sfideranno al televoto tre concorrenti, due donne e un uomo. Guardando l’oroscopo cinese, sembra che non ci siano dubbi. Una delle due donne si salverà. Ecco chi

Non vi sono dubbi che Helena Prestes sia al centro della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. In negativo, visto che, ogni due per tre, la mandano in Nomination. Anche se lei non sembra colpo ferire visto che, finora, l’ha sempre scampata.

Il che non le ha impedito di finire, anche per la puntata di lunedì 22 maggio, ancora in Nomination. Certo, non è una che le manda a dire. In questi giorni, l’abbiamo vista discutere, a turno, con Cristina Scuccia, Alessandra Drusian e con Corinne Clery. Addirittura, la modella di origini brasiliane ha lanciato un chiaro messaggio agli altri concorrenti, in confessionale: “Vi manderò via, a uno a uno”. Insomma, se qualcuno pensa di indebolirla a furia di mandarla in Nomination sta ottenendo l’effetto contrario.

Ecco chi sono i tre finiti in Nomination che andranno al televoto nella puntata del 22 maggio

Per la puntata del 22 maggio, oltre a lei, sono finiti in Nomination Pamela Camassa e Fabio Ricci dei Jalisse. Sapendo, però, che non si tratta di una vera e propria eliminazione, ma di un esilio a Sant’Elena (senza scomodare Napoleone).

Anche perché già tanti stanno mollando per motivi personali. Claudia Motta, Marco Predolin, Alessandro e Simone e ora anche Fiore Argento sono tornati a casa. Intanto, l’ultima puntata ha visto l’eliminazione di Gian Maria Sainato che ha raggiunto Christopher Leoni. Intanto, Nathaly Caldonazzo è ritornata sulla spiaggia principale. Chi sarà eliminato? Isola dei Famosi, prossima puntata. “Lei si salverà di sicuro”, sembrano dirci le stelle. Ma chi si salverà?

Le stelle avevano azzeccato il pronostico della scorsa settimana e ci riprovano per la prossima

Le stelle ci avevano azzeccato. Avevano previsto che due donne si sarebbero salvate dall’ultima Nomination e così è stato. Del resto, anche sul vincitore del Grande Fratello Vip non avevano dubbi, indovinandolo per tempo.

Tanto vale provare il giochino per capire, in anticipo, chi si salverà, di sicuro, nella prossima puntata. Questa volta, chiedendo aiuto all’oroscopo cinese che, sappiamo, si basa sull’anno di nascita. Vediamo allora la carta di identità dei tre nominati.

Isola dei Famosi, prossima puntata. “Lei si salverà di sicuro”. Ti aspettavi fosse lei?

Di Helena Prestes sappiamo tutto. Lei è nata il 16 luglio 1990. Quindi, per l’oroscopo cinese è del Cavallo. Pamela Camassa, ex modella, invece, è nata il 22 aprile 1984. Che fa di lei un Topo. Infine, Fabio Ricci, dei Jalisse, è nato il 5 settembre 1965, ovvero è un Serpente.

Ebbene, guardando l’oroscopo cinese del 2023, sembra che non ci siano dubbi. A salvarsi sarà ancora lei, Helena Prestes, che ha le previsioni più favorevoli. Una dose di fortuna, infatti, caratterizzerà tutto l’anno del Cavallo e la carriera avrà una impennata. Se la vedono quasi alla pari, invece, gli altri due. Una leggera preferenza potrebbe averla Pamela, ma attenzione a considerare Fabio già eliminato.