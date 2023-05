Costa meno di 30.000 euro comprare casa sul Mar Nero in questo luogo meraviglioso poco conosciuto ma ricco di bellezza

Sono tante le persone che vorrebbero comprare casa al mare ma vogliono spendere un budget limitato. E questa località potrebbe fare al caso nostro.

Sono molti coloro che vorrebbero comprare una casa al mare. Ma che, al tempo stesso, hanno un budget limitato e non hanno nessuna intenzione di sforare. In questo caso, c’è un posto che potrebbe essere un ottimo compromesso tra sogno e realtà. Si tratta di Sunny Beach, situata lungo la splendida costa del Mar Nero, in Bulgaria, destinazione affascinante che offre non solo belle spiagge, ma anche opportunità di acquistare una casa al mare a prezzi accessibili. Con un budget inferiore a 30.000 euro, è possibile trovare proprietà nella zona, aprendo le porte a un sogno di vita sul mare senza dover spendere una fortuna.

Sunny Beach, scopriamo alcune particolarità di questa zona

Sunny Beach è una località turistica rinomata, con un’ampia offerta di servizi e strutture che la rendono un luogo ideale per godere di una vita al mare. La sua popolarità tra i turisti ha portato a un aumento delle opportunità immobiliari, consentendo a coloro che desiderano investire in una casa al mare di farlo a prezzi molto convenienti. Con un budget di 30.000 euro, è possibile trovare una varietà di opzioni immobiliari a Sunny Beach. Ci sono appartamenti e studio di diverse dimensioni disponibili sul mercato, che possono essere adatti a singoli acquirenti o a piccole famiglie. È importante notare che il prezzo dell’immobile può variare a seconda della sua posizione, delle dimensioni e delle condizioni.

Che tipo di appartamenti si possono trovare a Sunny Beach e come è meglio muoversi

È possibile trovare appartamenti monolocali o bilocali in complessi residenziali con piscina, parcheggio e accesso diretto alla spiaggia. Queste soluzioni offrono un’opportunità perfetta per godersi il clima mite e le bellezze naturali della costa bulgara. Inoltre, molti di questi complessi sono ben collegati ai servizi locali, come ristoranti, negozi e trasporti pubblici. Tuttavia, prima di procedere con l’acquisto, è fondamentale effettuare una ricerca approfondita e consultare un agente immobiliare locale affidabile. Saranno in grado di fornire informazioni dettagliate sul mercato immobiliare di Sunny Beach, aiutandoti a trovare la soluzione migliore per le tue esigenze e il tuo budget.

Costa meno di 30.000 euro una piccola casa a Sunny Beach: ecco cosa possiamo fare

Sunny Beach è una meta che offre molto di più del solo acquisto di una casa al mare. La sua vivace atmosfera, le spiagge mozzafiato e i numerosi servizi e attrazioni la rendono una scelta allettante per coloro che desiderano una vita balneare senza dover sborsare una grossa somma di denaro. In sintesi, se hai sempre sognato di avere una casa al mare ma hai un budget limitato, Sunny Beach in Bulgaria potrebbe essere la soluzione ideale dato che una casa costa meno di 30.000 euro.