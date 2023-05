Attenzione alla truffa che gira su Facebook dei prodotti a 1,95 che Amazon è costretta a vendere perché è facilissimo cascarci

Ogni giorno si inventano di tutto per sottrarci, più o meno legalmente, dei soldi. L’ultimo, in ordine di tempo, coinvolge Facebook e Amazon che, però, sono ignari di tutto questo. Si tratta di un annuncio che ingolosisce, ma attenzione perché in tanti si sono ritrovati abbonati a un sito, senza saperlo. Ecco come funziona.

Apri Facebook per guardare gli aggiornamenti dei tuoi amici e le ultime discussioni e ti imbatti in un annuncio che ti ingolosisce. Apparentemente, sembra arrivare da Amazon che, improvvisamente, mette in vendita Playstation 5, IPhone ultimo modello e altri apparecchi elettronici a prezzi stracciati. Addirittura, con 1,95 euro potete trovarvi interi set da cucina, orologi, eccetera. Ma esistono anche versioni da 27,32 euro.

Con tanto di foto degli utenti che entusiasti mostrano gli scatoloni con dentro tutti questi oggetti. In realtà, si vedono solo le scatole degli oggetti, ma tanto basta per invogliare. Il motivo è sempre differente del perché mettano a disposizione questi oggetti a prezzi stracciati. Ad esempio, girava, con sponsorizzazione in Facebook, che Amazon era costretta a vendere 500 Samsung Qled TV a 1,95, perché c’è stata una evasione fiscale del venditore.

Altrimenti, ti dicono anche che il venditore è fallito e ha lasciato un numero di oggetti in magazzino. E così, per liberare spazio, Amazon, invece di venderli a prezzo normale, te li tira dietro, a 1,95. E ne trovate tanti di questi messaggi sponsorizzati, da ogni parte del mondo.

Naturalmente, esiste sempre un numero limitato di pezzi, a cifra tonda. Mai 483, ma 500. Mai 789, ma 1.000. E non è casuale che si faccia qualche riferimento legale, sul fallimento, o sulla autorità giudiziaria (quale?), giusto per far vedere che c’è un motivo per l’offerta.

Non è la prima volta. Del resto, sono tante le truffe per svuotare i conti. Addirittura, minacciandoci ritorsioni. Qualche tempo fa, girava, sempre con pubblicazione su Facebook (che, ribadiamo, non ha colpe), l’offerta lampo di Lidl di 2 bollitori (del valore di circa 140 euro) a soli 1,95 euro. Questo perché erano avanzati e, invece di lasciarli nei negozi, Lidl avrebbe pensato di fare questa offerta lampo.

Ovviamente, Lidl non ne sapeva nulla di tutto questo. Veniva preso a prestito il suo marchio per indurre la gente a comprare, fidandosi. Ti chiedono i dati della carta di credito e della spedizione. Basta un attimo e vi ritrovare, sul conto, degli addebiti non vostri o abbonamenti mai sottoscritti. Adesso, poi, si è aggiunta anche la truffa Lego (ignara di tutto), dove ti darebbero il modello del Millenium Falcon a soli 2 euro.

Stranamente, nei commenti di questi post, non trovate mai nulla di negativo. Tutta gente entusiasta che mostra foto di oggetti arrivati. Casualmente, tutti commenti postati alla stessa ora, come se si fossero dati tutti appuntamento. Alcuni con nomi italiani, ma, magari, tutti residenti all’estero.

Dovete rispondere a delle domande di un falso quiz e poi pagare l’1,95 euro. A volte, si limitano a tenersi quello. Altre volte, invece, vi prelevano i vostri soldi, come detto sopra. Insomma, prima di dare i propri dati della carta, diffidate sempre o potreste pentirvene.