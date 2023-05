Secondo le stelle dall’Isola dei famosi questi due naufraghi non saranno eliminati lunedì 15, ma chi ha l’oroscopo contro?

Sono cinque i naufraghi dell’Isola dei Famosi che lunedì 15 maggio rischiano l’eliminazione. Gian Maria, Fiore, Helena, Marco e Paolo dovranno aspettare il televoto per sapere se dovranno abbandonare gli altri concorrenti. In realtà, si potrebbe guardare il loro oroscopo per capire chi sarà messo peggio la prossima settimana. Ed ecco il verdetto.

Nella puntata di lunedì 8 maggio abbiamo visto che è toccato a Christopher Leoni lasciare l’Isola dei Famosi. Del resto, che Cristina si sarebbe salvata era stato facilmente previsto dalle stelle. Che guardavano, ad onor del vero, più di cattivo occhio Andrea Lo Cicero, che è stato bravo a sovvertire anche un oroscopo non propriamente favorevole.

Ora, però, è arrivato il momento di guardare avanti, ovvero alla puntata del 15 maggio che vede, in nomination, ben 5 concorrenti. Ovviamente, ognuno ha quello suo preferito e il televoto, come sappiamo, è imprevedibile. Non si viene eliminati solo perché si è meno bravi, come nello sport, ma soltanto per una questione di simpatia o antipatia. Vediamo allora chi sono i cinque concorrenti in nomination e cosa prevede il loro oroscopo per il 15 maggio.

Sono questi i 5 concorrenti in nomination ed ecco il loro segno zodiacale per calcolarne l’oroscopo

Premettendo che secondo le stelle dall’Isola dei famosi questi due nominati non andranno via e possono dormire sonni tranquilli. Intanto, vediamo chi è arrivato al televoto. I primi due ad essere stati mandati in nomination dalla catena di salvataggio sono stati Gian Maria Sainato e Fiore Argento.

Il primo, blogger e modello, uno dei nuovi concorrenti dell’Isola, è nato a Sapri il 17 gennaio 1995. Per questo motivo è del segno del Capricorno. Di Fiore Argento, invece, sappiamo già tutto, essendo stata in nomination non più tardi del 2 maggio.

Ecco chi sono gli altri 3 concorrenti finiti in nomination nella scorsa puntata. Chi sarà eliminato?

Lei, nata il 3 gennaio 1970, a Roma, è sorella di Asia e figlia di Dario. Il suo segno zodiacale è lo stesso, ovvero il Capricorno. Un’altra donna è anche la terza nominata, ovvero Helena Prestes, la modella brasiliana, nata a San Paolo il 16 luglio del 1990, che è del Cancro. Lei, se ricordate, aveva già eliminato Predolin in un testa a testa.

Il quarto nominato è Marco Mazzoli, conduttore radiofonico. Lui è nato, a Milano, il 20 ottobre 1972 ed è, quindi, del segno zodiacale della Bilancia. Infine, il quinto concorrente in nomination è Paolo Noise, pseudonimo di Paolo Federico Nocito, anche lui conduttore radiofonico. È nato a Milano, l’8 settembre 1974, ed è, di conseguenza, del segno della Vergine.

Secondo le stelle dall’Isola dei famosi questi due possono dormire sonni tranquilli

Ebbene, in base anche al loro ascendente, sembra che le due concorrenti femmine potranno dormire sonni tranquilli. Loro non dovrebbero essere eliminate, secondo l’oroscopo, dall’Isola. Del resto, sappiamo che le stelle avevano già premiato, con settimane di anticipo, la vincitrice del Grande Fratello Vip.

L’oroscopo migliore di tutti è quello della Prestes, che non dovrebbe avere dubbi, in quanto Cancro. Qualche ombra, invece, sul lunedì del Capricorno, ovvero di Fiore e Gian Maria, ma l’ascendente premia la prima. Messi decisamente peggio Vergine e Bilancia e, stando agli oroscopi, potrebbe essere uno dei due conduttori radiofonici a lasciare l’isola. Vedremo.