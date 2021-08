I fiori di zucca sono i protagonisti della cucina durante il periodo estivo. Perfetti per essere utilizzati in diverse ricette, sia fritti che in versione leggera.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era spiegato al Lettore come raccogliere questi fiori senza danneggiare la pianta. Dopo la raccolta i fiori dovranno essere utilizzati in giornata per evitare il rapido deterioramento o bisogna conservarli nel modo corretto.

Ovviamente, prima di utilizzarli in cucina andranno accuratamente puliti sotto l’acqua corrente e dovranno essere rimosse le parti interne.

Potranno essere raccolti e utilizzati sia fiori maschili che femminili. Nel presente articolo si tratterà di un modo interessante per utilizzare i fiori di zucca in cucina: le lasagne ai fiori di zucca.

Ingredienti

4 zucchine;

6 sfoglie di lasagne;

20 fiori di zucca;

20 pomodori secchi;

mezza carota;

mezza cipolla;

7 foglie di basilico;

1 litro di besciamella;

olio evo, quanto basta;

acqua, quanto basta;

sale, quanto basta.

Irresistibili lasagne di fine estate ai fiori di zucca perfette per stupire tutti

Prima di iniziare la preparazione delle lasagne sarà necessario lavare accuratamente gli ortaggi. Sia i fiori di zucca che le zucchine, il basilico, la carota e la cipolla dovranno essere puliti.

In seguito tagliare le zucchine in fette sottili e metterle da parte. Prendere una ciotola d’acqua e utilizzarla per reidratare i pomodori secchi per circa mezz’ora.

Una volta recuperata consistenza si consiglia di unirli in un mixer con il basilico tagliato finemente, la mezza carota, la mezza cipolla e un po’ di olio evo. Frullare il tutto a massima potenza per ottenere una crema densa che verrà utilizzata come sugo.

Sbollentare in una pentola di acqua le lasagne insieme a un cucchiaio di olio evo per un paio di minuti.

A questo punto prendere la pirofila e stendere uno strato di salsa di pomodoro sul fondo posizionandoci sopra le fette di zucchina.

Sulle zucchine, poi, andrà aggiunta altra salsa di pomodoro e la besciamella. Tagliare i fiori di zucca in maniera grossolana e sistemarli sopra il sugo.

Sarà, poi, necessario continuare con gli ingredienti fino ad esaurirli, terminare la preparazione con uno strato di besciamella.

A questo punto non resterà che infornare per circa mezz’ora a 180 gradi. Si è, quindi, spiegato come preparare delle irresistibili lasagne di fine estate ai fiori di zucca perfette per stupire tutti.