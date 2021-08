Le lasagne sono tipiche del bolognese e la versione classica, tanto amata da tutti, è quella realizzata con il ragù alla bolognese, appunto, e tanta besciamella. Questi fogli di pasta all’uovo sono così versatili da avere dato vita ad innumerevoli ricette. Le lasagne, infatti, si possono preparare con tanti condimenti diversi. Nonostante la versione classica rimanga un evergreen, sperimentare nuove ricette con cui prepararle può dare un sacco di soddisfazioni.

Oggi, ad esempio, proponiamo delle irresistibili lasagne al forno bianche alle zucchine genovesi e scamorza affumicata. Un piatto unico da leccarsi i baffi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Irresistibili lasagne bianche al forno con zucchine genovesi e scamorza affumicata

Questi sono gli ingredienti per una teglia da 8 porzioni

400 g lasagne;

6 zucchine genovesi;

200 g scamorza affumicata;

500 ml besciamella;

200 g Grana Padano;

1 ciuffo di basilico;

olio per friggere;

burro, quanto basta;

sale e pepe, quanto basta.

Procedimento

Realizzare queste irresistibili lasagne al forno bianche alle zucchine genovesi e scamorza affumicata è abbastanza facile. Si parte dalla frittura delle zucchine genovesi, che vanno lavate e tagliate a rondelle. Attenzione alla buccia di cui non vanno private, donerà più consistenza al piatto. In un tegame dai bordi alti, mettere a scaldare l’olio per la frittura. Deve essere abbondante, per permettere alle zucchine di friggere uniformemente (chi ne dispone, può friggere le zucchine anche con la friggitrice). Man mano che le zucchine si vanno friggendo, disporle su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e salare leggermente.

Una volta che le zucchine saranno tutte cotte, prelevarne una manciata e inserirle nel bicchiere del mixer. Aggiungere anche 4 cucchiai di parmigiano, il basilico lavato, un pizzico di sale, un po’ di pepe e la besciamella. Se il composto è troppo denso, aggiungere anche un goccino di latte e mixare. In questo modo la nostra besciamella sarà aromatizzata e ancora più gustosa, di un colore verde delizioso.

Tagliare la scamorza a cubetti. Prendere una teglia, aggiungere in pezzettino di burro in ogni angolo e uno strato di besciamella su fondo e cominciare a comporre la lasagna. Disporre uno strato di lasagne, irrorare con della besciamella verde. Aggiungere le rondelle di zucchine fritte, la scamorza a cubetti e una generosa spolverata di grana. Ripetere questa operazione fino all’esaurimento degli ingredienti.

Sull’ultimo strato, abbondare con il Grana padano per una bella crosticina. Infornare le lasagne per 20 minuti in forno statico a 180°, più 5 minuti di grill. Lasciare riposare 10 minuti e servire.

Procedimento

Freschissimo e leggero pesto di zucchine per un primo piatto estivo e gustoso.