Diventa davvero difficile capire come facciano certe donne a vantare costantemente splendide chiome e a sembrare sempre appena uscite dal parrucchiere. Molto spesso si tratta di fortuna, atre volte di conoscere i trucchi giusti per dare più volume e lucentezza ai capelli.

Certo, anche il taglio ha la sua importanza e quello giusto riesce pure a volumizzare i capelli più sottili. Ma una piega a regola d’arte è indispensabile per avere capelli sempre in ordine.

Impossibile pensare di poter ricorrere sempre alla piastra o all’arricciacapelli. Anche abusare di schiuma e diffusore potrebbe rappresentare un problema per la salute del capello. Su TikTok, famosissimo social del momento, spopola un trucchetto che usavano anche le donne anni fa. Le tendenze e le mode fanno dei giri immensi ma, prima o poi, ritornano e stupiscono.

Per ricci da realizzare comodamente a casa senza impiegare troppo tempo

Qualcuno li conosce come bigodini termici o riscaldanti, ma sui social si chiamano Hot Hair Rollers e sembrano il segreto di chiome invincibili. Per avere finalmente invidiabili capelli mossi naturali senza piastra o schiuma basterebbe proprio questo trucchetto velocissimo.

Una piega morbida e capelli quasi a onda sembrano i vantaggi principali promessi da questo metodo. Ma come funzionano gli Hot Rollers? Si tratta di bigodini in velcro o realizzati con particolari leghe di alluminio e ceramica che raggiungerebbero una temperatura in grado di acconciare i capelli. Essi hanno un particolare contenitore in cui riporli e tramite cui collegarli alla presa di corrente. Se ne trovano di tutte le dimensioni e grandezze per capelli più ricci o mossi naturali. Ma come usarli?

Come avere invidiabili capelli mossi naturali senza piastra o schiuma con questo trucco che impazza su TikTok per volumizzare anche quelli deboli

Bisogna dire, innanzitutto, che vanno benissimo per capelli medi o lunghi. Ma basterà cercare le misure più piccole per rendere ricci anche i capelli più corti. Per usarli basta attorcigliare i capelli come a un comune bigodino e, poi, bloccarli con l’apposito mollettone.

S’impiegherebbe veramente pochissimo tempo per completare tutte la testa e il tempo di posa è di circa 25 minuti. L’effetto è simile a quello ottenuto con spazzola e phon, ma molto più sbrigativo. Con i bigodini termici in testa è possibile sbrigare tutte le faccende di casa o truccarsi e vestirsi a dovere.

