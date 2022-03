Mentire è la sua passione e non solo per difendersi dalla curiosità degli altri. Per lui la menzogna è un’arte, un modo per districarsi nelle relazioni e trovare sempre le scorciatoie, per volatilizzarsi nell’aria che è il suo elemento. Dice anche le bugie assolutamente inutili per puro gusto creativo. Un esercizio di stile per un segno che ama spaziare con l’intelletto. Stiamo parlando dei Gemelli, i grandi bugiardi, almeno secondo le stelle.

Il grande affabulatore

È un farfallone il segno che occupa la terza posizione nello zodiaco ed è governato da Mercurio. Ma è anche un intellettuale. Sarà incuriosito dalla nostra testa e non dalle nostre gambe. Con lui possiamo spaziare, vagare e assaporare anche solo con la mente. Possiamo esplorare e curiosare, conoscere e indagare in un gioco infinito condotto con grande ironia. Se amiamo fluttuare nell’aria e lasciarci incantare dalle parole siamo nel posto giusto. Ci lasceremo conquistare dal senso dell’umorismo e dalle battute pronte. Perché i Gemelli sono dei grandi comunicatori e conoscono l’arte della parola. Ci ispirano subito simpatia e abbattono le nostre barriere.

Marzo malizioso guiderà questo segno zodiacale a vincere l’ansia con l’ottimismo grazie a Saturno favorevole nonostante Giove e Nettuno in congiunzione

È questo un anno fortunato ma solo in un certo senso. È il momento di gettare le fondamenta per progetti futuri e di fare cambiamenti sul lavoro cercando nuovi obiettivi o frequentando colleghi diversi. L’ottimismo guiderà il segno e lo porterà a superare limiti invalicabili forse con troppa leggerezza. Le stelle raccomandano prudenza per non fare salti avventati e finire nei precipizi. Per non farsi bruciare le ali dal sole e sprofondare nel mare. Nella seconda parte dell’anno i Gemelli abbandoneranno le fanfaronate, le cose dette tanto per dire, e si avvieranno a progetti seri e concreti.

È questo un anno decisivo per i sentimenti e Venere nel segno promette relazioni intriganti. Ma bisognerebbe dedicare più tempo ed attenzione agli altri. Stop alle parole e via all’ascolto. È un’operazione difficile per un segno fluttuante e anche un tantino superficiale, ma i Gemelli sono pronti a cambiare quando fiutano l’anima gemella. E allora sapranno anche aprirsi e abbandonare ogni riserva. Perché in fondo somigliano a un istrice che mostra gli aculei per difendersi dalle ingerenze sgradite.

La loro ironia è un’arma per impedire a chiunque di entrare nei meandri della loro psiche e di impossessarsene. Ma quando incontrano la persona giusta abbandonano ogni riserva e si lasciano leggere dentro. Marzo malizioso guiderà questo segno zodiacale a coltivare i propri sentimenti. Durante l’anno i single convoleranno a nozze e gli altri avranno cura del loro nido.

Questo dicono le stelle con la loro leggerezza e la luminosità del loro essere. E ci lasciano sempre uno spiraglio di speranza e di ottimismo.

Lettura consigliata

Seduce Cancro e Scorpione questo segno zodiacale che vivrà intense passioni e troverà l’amore puro con Venere e Giove in congiunzione