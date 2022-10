Bassa valutazione, elevato rendimento del dividendo e interessanti prospettive di crescita degli utili, sono queste le caratteristiche principali che permettono di investire sulle migliori azioni a Piazza Affari attraverso il titolo Esprinet. Per completezza di informazione in questa speciale classifica dei migliori di Piazza Affari Azimut, Stellantis e Buzzi Unicem occupano i tre posti del podio.

Il titolo visto attraverso le lenti dell’analisi fondamentale

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo Esprinet risulta essere fortemente sottovalutato. Ad esempio, il suo rapporto tra prezzo e utili è pari a 7,6x da confrontare con il 24,7x medio del settore di riferimento.

Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,07 volte il suo fatturato. Un valore pari a un decimo rispetto a quello medio dei suoi competitors. Analoga forte sottovalutazione si ottiene andando a considerare il Price to Book ratio.

Se, poi, si guardano le prospettive di crescita degli utili si può notare come questi ultimi sono attesi crescere di oltre il 20% all’anno per i prossimi tre anni. Un livello di crescita superiore alla media del settore di riferimento e alla media del mercato italiano.

Per concludere, ricordiamo un altro aspetto molto interessante di Esprinet legato al rendimento del suo dividendo che negli ultimi anni è sempre stato superiore al 7%. Le stime per i prossimi anni, invece, indicano un rendimento del 9% circa.

Come riportato su riviste internazionali, il consenso medio degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 140%. L’aspetto interessante, però, è la piccola dispersione che caratterizza le previsioni degli analisti riguardo il prezzo obiettivo medio.

Investire sulle migliori azioni a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Esprinet (MIL:PRT) ha chiuso la seduta del 3 ottobre a quota 6,615 euro, in ribasso dell’1,67% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista e ha superato il primo ostacolo lungo il percorso che porta all’obiettivo di prezzo più probabile in area 6,705 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli altri obiettivi sono quelli indicati in figura dall’ellisse rossa.

La situazione si potrebbe mettere male nel caso in cui venga rotto al ribasso il minimo recente in area 5,81 euro. In questo caso le quotazioni di Esprinet potrebbero tornare in area 4 euro.

