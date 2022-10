In verità Giorgia Meloni da tempo prende le distanze dalla figura paterna. Da quell’uomo che nei tempi andati non si curava delle figlie al punto da vederle dapprima una settimana l’anno e poi per niente. Perché pare sia proprio Giorgia a chiedergli di non farsi più vivo. E, da quel che si sa, così avviene. Il padre, che verosimilmente non è persona animata delle migliori intenzioni, sta molto alla larga dalle figlie e Giorgia non lo nasconde. Tale aspetto della Meloni è noto da diverso tempo. Da qui, le presunte malefatte dell’uomo non sono in sé degne di scalpore se non nella contestualizzazione dei tempi e dei modi della rivelazione.

Il twitt della giornalista

Così dopo l’elezione arriva la mannaia. Tra i vari messaggi c’è il post su Twitter a firma di Rula Jebreal che svela i dettagli della condotta del papà. La giornalista che ha doppia cittadinanza, israeliana e italiana, conosce e parla quattro lingue: italiano, ebraico, inglese e arabo. E sul conto di Rula Jebreal vita privata e passato contengono delle curiosità. Donna di indubbio spessore professionale e di carattere, ha diverse storie d’amore e una figlia, Miral Rivalta. Naturalizzata italiana, nasce in Israele, ad Haifa. La sua infanzia è molto dura e forse incide in modo significativo sulla sua tempra. Orfana di madre a soli 5 anni, si trova di fronte una verità amara. Sua mamma muore suicida in mare e dapprima pare subire diversi abusi.

Rula Jebreal vita privata e passato della giornalista musulmana laica

La giornalista trascorre i migliori anni in un orfanotrofio. E a conoscere bene i fatti e il contesto in fondo non le può capitare sorte migliore. Anche perché, nella disgrazia, la fortuna è dalla sua perché capita all’interno di una struttura con a capo una persona di coscienza, Hind al-Husseini.

Ottimo modello educativo, la donna palestinese passa alla storia per la premura che ha nel porre in salvo diversi orfani del massacro di Deir Yassin. Si tratta di un villaggio vicino Gerusalemme dove nel 1948 alcuni gruppi sionisti uccidono molti arabi palestinesi e molti bambini rimangono senza genitori. Rula sarà sempre grata alla donna e alla formazione che riceve negli anni della sua infanzia. Arriva in Italia grazie ad una borsa di studio. Dapprima si laurea in fisioterapia all’Università di Bologna, poi in Scienze Politiche e giornalismo. Ha tre storie importanti prima dell’ultima fiamma. Si tratterebbe di Roger Waters, del gruppo dei Pink Floyd. Ma la novella ci pare ufficiosa. Attualmente vive tra l’Italia e New York e da un po’ ne avevamo perso le tracce. Fino al twitt successivo alla vittoria della Meloni.

