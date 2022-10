Molti sono appassionati della coltivazione dell’orto e anche se senza esperienza si cimentano lo stesso. A volte, però, vanno incontro a qualche difficoltà. Tra queste c’è della presenza delle cimici.

Sono degli animaletti che non sono dannosi per l’uomo, ma piuttosto per le coltivazioni dell’orto. Per nutrirsi mordono o punzecchiano i frutti. Anche se questi restano commestibili, tuttavia non sono belli da vedere. Le piccole macchie che si formano li rendono inadatti alla vendita e creano danni economici enormi all’agricoltura. Così, quando un agricoltore osserva che sono arrivate le cimici, comincia subito a preoccuparsi, cercando una soluzione.

Gli afidi in orto e giardino

Oltre alle cimici sono presenti sulle piante anche gli afidi, animaletti molto più piccoli, ma non meno pericolosi. Questi succhiano la linfa delle piante come le rose, facendole poi appassire. Per fortuna contro questi animaletti esistono dei nemici naturali che potrebbero dare una mano al giardiniere. Uno di questi è la coccinella, che si ciba volentieri di questi insetti verdi. Esistono poi anche delle piccole vespe, l’Encarsia formosa, che si cibano in modo particolare degli afidi bianchi o mosche bianche, presenti soprattutto sui pomodori.

Come allontanare o eliminare le cimici dall’orto e soprattutto dai pomodori

I pomodori sono interesse anche delle cimici. Di queste ce ne sono di due tipi: la cimice nostrana di colore verde e poi la cimice asiatica. Il problema della cimice è che non è interessata solo ai pomodori, ma a tanti altri tipi di coltura. Fra queste troviamo le melanzane e i peperoni, le leguminose, le bietole e perfino degli alberi come il nocciolo.

Eliminare perciò la cimice, o almeno allontanarla dall’orto, diventa quasi una priorità, se si vuole ottenere un buon raccolto. Un sistema abbastanza efficace consiste nell’utilizzare l’olio di neem. Si tratta di una pianta di origine indiana, molto conosciuta dalla medicina ayurvedica. Infatti si utilizzerebbe per diversi aspetti di salute, come eczema, psoriasi e altri problemi della pelle. Avrebbe proprietà antifungine e può essere utilizzato anche in agricoltura.

Di fatto si rivela un buon rimedio da conoscere per sapere come allontanare o eliminare le cimici dall’orto. Può darsi che dipenda dal fatto che il suo odore non sia proprio dei più gradevoli. Oppure perché contiene sostanze particolari che le cimici proprio non sopportano. Di fatto questo rimedio funziona abbastanza bene. Vediamo allora come poterlo utilizzare nell’orto e anche sui pomodori.

Modalità d’uso dell’olio di neem

Prepariamo una soluzione di 15 litri d’acqua con 15 ml di olio di neem. Mischiamo bene, in modo da miscelare questi due ingredienti. Poi spruzziamo sulle piante attaccate dalle cimici, come sui pomodori. Diamo il prodotto di sera, perché l’olio di neem è molto sensibile alla luce e potrebbe perdere di efficacia. Lasciamolo agire tutta la notte facendo attenzione che non piova.

Questa spruzzata dovrebbe essere sufficiente per allontanare le cimici. Nel caso in cui fosse necessario, basta ripetere a distanza di due giorni.

Lettura consigliata

Basterebbe un cucchiaio di questa polvere naturale per allontanare cimici, lumache e afidi dalle piante d’orto e giardino