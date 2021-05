Dopo l’operazione che ha portato alla creazione di un colosso nel settore automobilistico, investire sulle azioni Stellantis nel lungo periodo potrebbe essere una scelta vincente. Al momento, infatti, non c’è alcuna indicazione, sia di natura grafica che fondamentale, che non indichi la forte sottovalutazione del titolo.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa. Il fair value (calcolato con il metodo del discounted cash flow), poi, esprime una sottovalutazione del 100%. Le attuali quotazioni (circa 15 euro), infatti, vanno confrontate con un fair value stimato essere circa 30 euro.

Inoltre, la società è una delle più sottostimate se si guarda al ratio “enterprise value to sales” che è di 0.21 per l’anno 2021. Analogo risultato si ottiene andando a guarda il rapporto prezzo utili, P/E.

Investire sulle azioni Stellantis nel lungo periodo potrebbe essere una scelta vincente: Le indicazioni dell’analisi grafica

Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 6 maggio in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente a quota 14,914 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma sta incontrando qualche difficoltà nel superare l’ostacolo in area 15,39 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino alla massima estensione in area 22,28 euro.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 13,26 euro.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame trimestrale

Le potenzialità del titolo nel lunghissimo periodo sono enormi con una massima estensione del rialzo in corso che si trova in area 39,3 euro. Prima, però, c’è un duro ostacolo da superare in area 15,98 euro (I obiettivo di prezzo). Questo livello già in passato da determinato la frenata dell’ascesa delle azioni Stellantis. Si potrebbe, quindi, formare un doppio massimo le cui conseguente potrebbero portare le quotazioni fino in area 5 euro. In quest’ottica bisogna monitorare con attenzione che non ci siano chiusura trimestrali inferiori a 11,44 euro.

Approfondimento

Questo è il momento di puntare sulle auto perchè le società quotate sono sottovalutate