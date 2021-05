Aeffe è un titolo azionario del settore lusso che potrebbe esplodere o al rialzo o al ribasso. Da ormai sette mesi, infatti, le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 1,01-1,226 euro individuato sul time frame mensile.

Prima di occuparci di questo, però, diamo un’occhiata al bilancio 2020 che si è chiuso con una perdita netta adjusted di gruppo (al netto di costi non ricorrenti per 5,1 milioni di euro) pari a 16,3 milioni di euro rispetto all’utile di 11,7 milioni del 2020.

Le prospettive future, però, sono buone. In un comunicato stampa il gruppo scrive

nonostante la complicata situazione macroeconomica, la campagna vendite attualmente in corso sta procedendo con risultati sopra le aspettative e, pertanto, sebbene l’incertezza di questi tempi, siamo certi che il Gruppo uscirà rafforzato da questa congiuntura.

Gli analisti hanno una raccomandazione media accumulare con un prezzo obiettivo medio in linea con le quotazioni. La sostanziale correttezza delle quotazioni correnti è confermato dall’essere in linea con il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Un titolo azionario del settore lusso che potrebbe esplodere o al rialzo o al ribasso: Le indicazioni dell’analisi grafica

Aeffe (MIL:AEF) ha chiuso la seduta del 6 maggio a 1,186 euro in ribasso dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo, la tendenza in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Tuttavia, la lunga fase laterale che va ormai avanti da sette mesi rende qualsiasi previsione poco affidabile..

Qualora dovessimo assistere a una chiusura mensile superiore a 1,226 euro, anticipata da una chiusura settimanale superiore a 1,314 euro, le quotazioni di Aeffe potrebbe scattare verso gli obiettivi indicati in figura con la possibilità di triplicare il loro valore.

Al ribasso, invece, il titolo potrebbe andare a rivedere i minimi storici in area 0,5 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

Nuovo rimbalzo e ora dove sono diretti i mercati azionari?