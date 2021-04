Questo è il momento di puntare sulle auto perchè le società quotate sono sottovalutate?

I mercati azionari internazionali sono ad un bivio. Da questi livelli, fra oggi e domani, in un verso o nell’altro, si attende l’inizio di una fase direzionale del 5/7% per almeno un mese. All’orizzonte, c’è una folta schiera di analisti che non vede possibilità di ulteriori rialzi perchè forse concentrano la loro attenzione sul P/E o su indicatori macroeconomici che si sono rivelati efficaci in altri contesti. Il ciclo economico attuale presenta è vero alcune connotazioni di cicli storici precedenti, ma anche tante eccezioni. Fra di esse, la liquidità che da anni è stata “iniettata” dalle Banche centrali e i rendimenti pari allo zero/sottozero dei rendimenti.

Dove investire?

La forte salita delle quotazioni degli indici azionari da marzo dello scorso anno è avvenuta alternando importanti rotazioni settoriali e questo rende alcuni settori appetibili, fra cui quello delle auto.

Questo è il momento di puntare sulle auto perchè le società quotate sono sottovalutate

Abbiamo analizzato i grafici e le stime di fair value di 3 colossi mondiali ed essi sono: Ford Motor, Renault e Stellantis (MIL:STLA).

Ford Motor, ultimo prezzo a 12,27 dollari per azione. La nostra stima è per un prezzo obiettivo di fair value a 20 dollari.

Consiglio operativo

Solo se la settimana in corso si chiuderà sopra 12,25 comprare in apertura del 3 maggio con stop loss di lungo termine a 11,17 e mantenere per target in area 20 nei prossimi 24 mesi.

Renault, ultimo prezzo a 34,32 euro per azione. La nostra stima è per un prezzo obiettivo di fair value a 41 euro.

Consiglio operativo

Solo se la settimana in corso o la successiva, si chiuderà sopra 36,48 comprare con stop loss di lungo termine a 32,91 e mantenere per target in area 41 euro nei prossimi 24 mesi.

Stellantis, ultimo prezzo a 14,36 euro per azione. La nostra stima è per un prezzo obiettivo di fair value a 25 euro.

Consiglio operativo

Solo se la settimana in corso o la successiva, si chiuderà sopra 15,186 comprare con stop loss di lungo termine a 13,97 e mantenere per target in area 25 euro nei prossimi 24 mesi.

Leggendo i dati appena evidenziati, sembra chiaro che questo è il momento di puntare sulle auto perchè le società quotate sono sottovalutate.