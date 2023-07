Al termine di una settimana molto rialzista per il Ftse Mib, solo cinque titoli azionari non si sono accodati all’euforia generalizzata. Anzi, quattro hanno chiuso in territorio negativo, mentre uno ha chiuso invariato (Interpump). Quali titoli azionari hanno chiuso la settimana al ribasso? Campari, Terna, Inwit e Saipem. Cerchiamo, quindi, di capire a livello settimanale quali potrebbero essere gli scenari più probabili.

Per le azioni Campari il problema è rappresentato da una resistenza storica: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 26 luglio a quota 12,36 €, in ribasso del 3,06% rispetto alla seduta precedente.

Il titolo leader nel settore beverage è alle prese con una resistenza storica in area 12,104 €. Il superamento di questo livello potrebbe favorire un nuovo allungo verso nuovi massimi storici in area 15 €.

In caso contrario potrebbe essere probabile un ritorno in area 10 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 11,268 €.

Fase di incertezza su Terna, ma le cose potrebbero volgere al peggio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo TERNA (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 16 maggio a quota 8,062 €, in rialzo dello 0,15% rispetto alla seduta precedente.

Per questo titolo azionario la situazione è molto incerta. Basti pensare che da aprile le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 7,424 € – 8,069 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe portare direzionalità sul titolo azionario.

Le azioni Inwit sono sospese tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 28 luglio in rialzo dello 0,26% rispetto alla seduta precedente a quota 11,62 €.

La tendenza in corso è ribassista, ma il supporto in area 11,37 sta funzionando molto bene. La sua rottura potrebbe favorire un’accelerazione al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario, le quotazioni potrebbero andare ad aggiornare i massimi storici.

Una resistenza molto importante frena l’ascesa del titolo Saipem

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 28 luglio invariato rispetto alla seduta precedente a 1,48 €.

Il futuro di Saipem dipenderà da quanto potrebbe accadere in prossimità della resistenza storica in area 1,5165 € che già in passato ha frenato l’ascesa del titolo. Nel caso di break rialzista lo scenario più probabile è quello mostrato in figura. In caso contrario il titolo potrebbe ritornare sui minimi recenti.

