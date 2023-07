Scegliere una villa con piscina per le tue vacanze anche a 165 euro a notte

Hai mai pensato di affittare una villa di lusso con piscina per le tue vacanze, al posto di una classica vacanza in hotel? Ti sorprenderai di quanto sia conveniente e rilassante oltre che esclusivo!

Se ancora non hai organizzato le tue vacanze estive, probabilmente ti starai domandando quale sia la soluzione migliore per il tuo soggiorno. In genere la scelta ricade su un albergo, ma hai mai preso in considerazione di fare una vacanza in una villa con piscina? Nelle righe seguenti vogliamo pregi e difetti di questa soluzione, rispetto alla classica vacanza in hotel. Ti sorprenderai di quanto sia conveniente, divertente e rilassante!

Scegliere una villa con piscina per fare una vacanza: ecco gli esclusivi vantaggi

Uno dei principali vantaggi di affittare una villa con piscina è la possibilità di godere di un’atmosfera più intima, tranquilla e rilassante, lontana dalla folla e dal rumore degli alberghi. Potrai avere a tua disposizione uno spazio tutto tuo, dove poter gestire i tuoi orari e spazi, senza dover sottostare a vincoli o regole imposte da terzi. Per non parlare della possibilità di fare la vacanza con i tuoi animali senza nessun problema.

Potrai fare colazione quando vuoi, cucinare quello che ti piace e invitare gli amici. E soprattutto, potrai fare un tuffo in piscina quando vuoi, che sia mattina molto presto o tarda notte. La piscina privata è un lusso a cui pochi riescono a rinunciare, soprattutto nei giorni più caldi o quando il mare è lontano, scomodo o affollato. Potrai rinfrescarti, divertirti e rilassarti nella tua oasi personale, senza dover condividere lo spazio con sconosciuti o fare la fila per entrare.

Prendere una villa con piscina invece che l’hotel potrebbe essere anche più conveniente

Per molti la villa con piscina è indice di lusso ed esclusività ed è effettivamente così. Ma non necessariamente lusso ed esclusività non possono essere convenienti. Per esempio, una famiglia numerosa con genitori nonni e bambini potrebbe spendere meno affittando una villa che andando in albergo. Per non parlare della sicurezza dei bambini che potranno divertirsi senza i rischi del mare e di una spiaggi affollata.

Potrai optare per una villa moderna e hi-tech, come quella scelta da molti vip per le loro vacanze esclusive. Oppure per una villa rustica e accogliente, come quelle tipiche della campagna toscana. Potrai anche scegliere tra diverse destinazioni, dal mare alla montagna, dalla città alla campagna, vivendo una vacanza nel comfort e nel lusso.

Quanto costa affittare?

Per scegliere una villa con piscina abbiamo fatto una ricerca su alcuni portali* dedicati alle case vacanza. Abbiamo ipotizzato una vacanza di una settimana nella terza domenica di agosto di 3 adulti e 2 ragazzi. Abbiamo trovato numerose offerte in tutta Italia con prezzi che variavano moltissimo.

Per esempio nel sud della Sardegna, a Porto Pino, abbiamo trovato una villa con 3 camere da letto in affitto a 2.000 euro. Al momento della stesura di questo articolo in Sicilia a Chiaramonte Gulfi c’era in offerta una villa con 2 camere e 3 bagni. Il prezzo per la locazione di una settimana era di circa 1.900 euro. Invece nella laguna di Jesolo abbiamo trovato in offerta una villa immersa nel verde per 6 ospiti. Il prezzo era di 1.270 euro a notte.

*(n.d.r. *ProiezionidiBorsa riprende gratuitamente annunci della zona presenti sui siti immobiliari. Non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione, non ha alcun interesse in merito alle offerte immobiliari indicate.)

