Investimenti in oro: la chiusura di giugno conferma l’impostazione rialzista

Con la chiusura mensile di giugno gli investimenti in oro (prezzo in tempo reale) si confermano un ottima scelta per gli investitori di lungo periodo. Come vedremo, infatti, la chiusura di giugno è stata superiore all’importante resistenza in area $1780 aprendo le porte a ulteriori allunghi rialzisti.

Time frame giornaliero: analisi grafica e previsionale sull’ oro

Dopo la rottura della trend-line verde c’è stata un’accelerazione rialzista seguita da un breve ritracciamento. Tutto come da manuale, per cui Il rialzo dovrebbe proseguire verso gli obiettivi indicati. Ovviamente, la rottura al ribasso della trend-line indebolirebbe i rialzisti. Da notare che la trend-line si avvicina sempre più al supporto in area $1730. Chiusure giornaliere inferiori a questo livello dovrebbero mettere in allarme, almeno per il breve periodo.

Time frame settimanale: analisi grafica e previsionale sull’ oro

Nulla da aggiungere a quanto scritto settimana scorsa.

La settimana appena conclusasi è stata molto interessante. Le quotazioni, infatti, non sono riuscite a segnare il massimo dal 2013 a oggi situato in area $1799,1. Tuttavia hanno segnato la chiusura più altra dal 2013. Una situazione abbastanza contraddittoria che deve indurre a un’estrema prudenza. Questa settimana con la conferma del recupero del livello in area $1.721,77 le quotazioni dovrebbero schizzare fino in area $1.964,85. In caso contrario le quotazioni potrebbero tornare al ribasso.

Time frame mensile: analisi grafica e previsionale sull’ oro

Il mese di giugno ha determinato la rottura della resistenza in area $1779 aprendo ulteriormente le porte al raggiungimento del III° obiettivo di prezzo in area $1917.

Un segnale di debolezza si avrebbe nel caso di una chiusura di luglio inferiore a $1779. Sono, quindi, consigliati gli investimenti in oro.

Conclusione

Ci sono tutte le condizioni affinché il rialzo prosegua fino ai massimi indicati.

Approfondimento

