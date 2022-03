La casa profumata è una delle cose che più desideriamo.

Spesso, infatti, stanze come il bagno hanno degli odori abbastanza sgradevoli. Questi brutti odori possono provenire dal water, ma la colpa può essere anche delle fognature puzzolenti che fanno risalire l’odore dal water. Ma solo la tazza del bagno? Ovviamente no, perché anche lo scolo della doccia può avere un cattivo odore. Spesso per colpa dei capelli che vanno a finirci dentro e lo shampoo che ristagna nello scolo.

Quindi, per risolvere questi problemi con i cattivi odori ce ne inventiamo di ogni. Possiamo usare, ad esempio, delle candele profumate oppure dei profumatori elettrici, ma anche dei bastoncini profumati.

Spesso, poi, cerchiamo di risolvere il problema direttamente alla radice, andando ad operare direttamente dove c’è il problema. Ad esempio, se la puzza viene dal water allora possiamo gettare nel WC delle pasticche profumate.

Potremmo creare questa interessante miscela di prodotti per risolvere il problema.

Ma se volessimo, invece, creare un ambiente profumato in modo naturale, come possiamo fare? Ci sono delle soluzioni ecologiche che possiamo usare senza dover per forza ricorrere alla candele o altri oggetti.

Invece di usare le solite candele o profumatori, ecco come profumare casa in modo naturale e veloce

In commercio esistono dei prodotti realizzati in modo completamente ecologico che possiamo usare per profumare il bagno, ma comunque tutta la casa. Non si tratta, però, né di candele o di profumatori elettrici.

Stiamo parlando delle tart in cera profumate. Queste si vendono online oppure in negozi specializzati e sono una cosa veramente meravigliosa.

Usarle è assolutamente facile e super intuitivo. Quello che occorre avere sarà un melt warmer e una candela da mettere al suo interno che riscalda la cera. Nella parte superiore di questo accessorio posizioniamo la nostra cera profumata, che si presenterà solida, nella parte invece inferiore mettiamo la nostra fiamma. Questa poi lentamente andrà a sciogliere la cera che andrà a diffondere il suo profumo per tutta la casa, oppure nel bagno.

Sarà un profumo delizioso che non potremo non amare. Ovviamente, ci sono moltissime fragranze e la cosa molto interessante è che sono tutti prodotti ecologi realizzati con materiali naturali. Dunque, invece di usare delle solite candele o profumatori, ecco come dare un nuovo odore agli spazi puzzolenti.

