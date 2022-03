Abbiamo armadi e cassetti pieni di magliette, a mani lunghe, corte di varie forme e colori. Molto spesso con il tempo questo indumento perde la sua forma migliore o scolorisce, ma con un po’ di creatività potremmo facilmente riadattarlo per avere in pochi minuti un nuovo capo alla moda. Sembra incredibile, ma bastano pochi ritocchi per trasformare le nostre magliette vecchie in qualcosa di davvero fashion.

Stanno tornando in voga le magliette cortissime, quelle che lasciano scoperto l’ombelico, caratteristiche degli anni ’90 e 2000. La regina indiscussa di questo modello era sicuramente la ribelle Britney Spears che le indossava in molti suoi famosi video. E infatti tutte le teenagers dell’epoca non potevano farne a meno. Ma anche oggi, come spesso capita, questo indumento sta tornando alla ribalta e per questa primavera sarà impossibile non averlo nel nostro guardaroba.

Per l’esattezza questo tipo di maglietta si chiama “crop top” termine inglese e che significa appunto top a taglio corto. Oltre alla particolarità di essere molto corto sulla pancia, ci possono essere anche varianti nelle maniche, nello scollo o nel modo di legarlo.

Sembra incredibile ma bastano pochi ritocchi a questo semplice indumento che tutti abbiamo nell’armadio, per essere facilmente riadattato alla moda del momento

Per riadattare le nostre magliette quindi la cosa fondamentale sarà iniziare ad accorciarle di qualche centimetro, semplicemente tagliandole con una forbice. Potremo decidere se lasciarle con l’orlo grezzo oppure provvedere a fare un piccolo ritocco con ago e filo.

Oltre al taglio netto nella parte della pancia, possiamo decidere se tagliare anche le maniche. In modo da creare una sorta di canotta, smanicata e cortissima. Oppure al contrario se abbiamo delle maglie a maniche lunghe, potremo creare il nostro “crop top” alternativo. E cioè con maniche lunghe e pancia scoperta.

Se vogliamo essere ancora più creative, un altro modo particolare con cui potremo tagliare la nostra vecchia maglietta, è quello di creare con le forbici nella parte centrale sul retro della maglia, una sorta di triangolo. Usando poi i due pezzi di stoffa che si vanno a creare come una cintura da incrociare sul davanti sotto al seno. Sì, perché se vogliamo osare ancora di più, possiamo accorciare la nostra maglietta addirittura fino a così in alto. Ma forse questo tipo di modello sarà meglio tenerlo per le giornate più calde.

Al contrario invece i modelli meno scoperti possono essere indossati anche se fa freddo. Basterà mettere sopra un maglioncino aperto o una giacchina e il gioco è fatto. Inoltre potremo abbinare al nostro top una gonna particolare, oppure dei pantaloni a zampa, per un look davvero vintage.

Ed ecco che una volta che il nostro top alla moda sarà pronto, potremo ammiralo e indossarlo con grande soddisfazione, sapendo anche che abbiamo fatto una sana opera di riciclo creativo.