Consigli imperdibili, cosa suggeriscono i vip per regali di Natale originali e a prezzi stracciati

Giorgia Palmas consiglia un classico in chiave moderna e personalizzata per un regalo davvero capace di stupire chi conosciamo bene. Anche Francesca Sofia Novello suggerisce idee glamour. Tutto a prezzi modici. Scopriamoli insieme.

Croce e delizia di ogni anno nel mese di dicembre, pensare il regalo di Natale che possa piacere, se non addirittura stupire chi lo riceve, è un tarlo per tutti. Inoltre, il budget a disposizione probabilmente è più limitato che mai, perché le spese per il necessaire sono sempre più alte. Trovare il giusto equilibrio tra gestione ottimale del management domestico-familiare e i doni da elargire, è impresa camaleontica. Soprattutto il rischio in agguato è di spendere in accessori straordinariamente inutili che potrebbero far pensare in chi riceve: “tanto valeva non ricevere nulla”.

Fragranza personalizzata come non l’abbiamo mai trovata

E invece ci sono degli escamotage per spendere poco e non fare un flop. Scoviamo infatti consigli imperdibili, cosa suggeriscono i vip a Natale. Chi può punta su gioielli di una certa cifra. Ma senza scoraggiarci troviamo soluzioni abbordabili cui persino i famosissimi fanno riferimento. È il caso di Giorgia Palmas che suggerisce le fragranze Equivalenza.

Il brand innovativo, che nasce nel 2011 per gli acquisti online, propone intanto uno sconto del 10% e non si tratta del solito profumo impersonale. Che può piacere a chi lo regala ma non a chi lo riceve. Equivalenza presenta un’ampia varietà di fragranze dove ogni goccia è espressione di un tratto di personalità. Quindi, se conosciamo bene il nostro destinatario, faremo certamente colpo e ce la caviamo con 20 euro o poco più.

Consigli imperdibili, cosa suggeriscono i vip così da spendere poco e stupire amici e parenti a Natale

Altro brand da tenere sott’occhio fa riferimento alle borse Stella Bloom. Ce lo ricorda la bellissima modella italiana Francesca Sofia Novello. Anche qui per il primo acquisto online c’è lo sconto del 10%. Troviamo borse glamour e luminosissime a partire da 30 euro e conviene sbirciare all’interno di tutta l’area shop per scovare cover personalizzate con phone strap a partire dai 27 euro. Tutto da realizzare e scegliere in base alle preferenze che vorremo indicare per un regalo utile, simpatico e soprattutto personalizzato. Non a caso il phone strap è l’accessorio più amato del 2022. Quindi borsa ma anche altro.

E, sempre per rimanere nell’ambito del cachet limitato e della voglia di personalizzare il regalo, ci sono due siti web che vale la pena monitorare. Si tratta di:

Troppotogo.it;

Photobox.it.

Sono due portali (tra gli altri) utili per idee da donare a chi ha davvero di tutto e ci fa impazzire davvero!