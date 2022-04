Appena rientrati a casa dopo una giornata pesante in ufficio, non vediamo l’ora di toglierci le scarpe. Finalmente possiamo far riposare i piedi e goderci il nostro meritato relax. Ma ecco che come infiliamo le ciabatte, sentiamo quel fastidioso cattivo odore. Una puzza mista tra sudore, muffa e qualcosa di poco definito, ma davvero spiacevole. Eppure, il cattivo odore non ha nulla a che fare con una scarsa igiene personale. A quanti sarà capitato di ritrovarsi con questo fastidioso problema.

Abbiamo provato con i rimedi più conosciuti, mettendoci del bicarbonato e lasciandolo agire per tutta la notte. Ma puntualmente, dopo un po’ di tempo, ecco che il problema si ripresenta. Le abbiamo lavate con dell’aceto, ma anche in questo caso l’odore pungente è troppo impregnato.

Invece di bicarbonato o aceto, liberiamoci del cattivo odore delle ciabatte con questo rimedio per dire addio alla puzza

Sono tanti i modelli e i tipi di ciabatte che possiamo scegliere per goderci la nostra comodità in casa. Uno dei più gettonati negli ultimi tempi è proprio quello delle ciabatte in peluche. In genere aperto sul davanti, è tra i più amati perché si può sfruttare tutto l’anno. Per quanto siano belle e comode, sono però tra le più soggette al cattivo odore.

Ma allora perché puzzano?

Sicuramente c’entra la nostra sudorazione, ma dipende soprattutto dal materiale delle ciabatte. Infatti, la suola interna va ad assorbire il sudore e l’umidità, impregnando il tessuto. Per questo anche lavando spesso i piedi possiamo trovarci a combattere con questo problema. In più, se il tessuto resta umido a lungo, questo potrebbe favorire la proliferazione di batteri e di muffe. Causando così quello strano odore che spesso sentiamo anche nella lavatrice.

Quindi, per poterci sbarazzare del cattivo odore dobbiamo agire anche in profondità. Avremo bisogno di un prodotto che riesca ad agire efficacemente anche tra le fibre. Per questo motivo la soluzione più adatta potrebbe essere probabilmente la candeggina delicata. Grazie alla sua composizione, riesce a penetrare all’interno delle fibre, eliminando sporco e batteri. La candeggina delicata contiene perossido di idrogeno, un ottimo antisettico.

Prendiamo un misurino di candeggina delicata e versiamolo sulla suola interna di ogni ciabatta. Noteremo subito come la candeggina delicata andrà a formare una sorta di schiuma bianca. Lasciamola agire per una ventina di minuti prima di lavarle in lavatrice o metterle in ammollo. Se molto impregnate, potrebbe essere necessario ripetere il procedimento un paio di volte. Ma ecco che dopo l’asciugatura le nostre ciabatte saranno di nuovo profumatissime. Insomma, invece di bicarbonato o aceto, liberiamoci di quel fastidioso odore con questo facile rimedio. La candeggina delicata può essere davvero molto utile, non solo per igienizzare il bucato e i panni in microfibra. Infatti, è ottima anche per eliminare l’odore di muffa dalla nostra lavatrice.

