Con le temperature gelide dell’ultimo periodo tenere i piedi al caldo è indispensabile. Chi soffre di piedi freddi sa bene che a volte neanche le scarpe imbottite bastano. È necessario utilizzare calzini termici o addirittura calzamaglie per non soffrire il freddo.

Pe le uscite siamo sicuramente preparate con tutti gli accessori più utili per tenere i piedi al caldo. Magari utilizziamo le calze foderate o questi stivali comodissimi e caldi che probabilmente in tante già abbiamo. Ma per quando siamo a casa? Siamo sicuri che bisogna rinunciare per forza allo stile se vogliamo pantofole calde?

Non solo le scarpe anche le pantofole possono tenere i piedi al caldo ed essere alla moda

Per fortuna al giorno d’oggi è possibile trovare praticamente qualsiasi accessorio. Che si tratti di cappelli alla moda ma che sono caldi oppure sciarpe di lana di tendenza. Vale lo stesso per un accessorio un po’ bistrattato come le ciabatte.

Il mondo della moda ha influenzato anche questo mercato finora un po’ trascurato. Le pantofole sono sempre state un oggetto utile e pratico, ma mai di tendenza. Oggi vedremo dei modelli caldi e stupendi che stanno davvero spopolando ovunque.

Cominciamo con le ciabatte invernali imbottite stile mocassino. Sono in pelliccia sintetica e il piede rimane al caldo e ben protetto. La suola è comoda e ortopedica e sembrano quasi normali sneakers. Ideali per le donne più sportive ma che vogliono uno stile più chic.

Sempre tra le ciabatte imbottite di eco-pelliccia con esterno in lana cotta. Il modello ricorda molto il mocassino e se ne trovano in tantissimi colori. Non solo da donna ma anche da uomo per chi vuole sentirsi sempre al top anche in casa.

Passiamo poi alle pantofole stile eschimese portati alla ribalta dalla UGG. In versione pantofola sono perfetti anche per uscire e abbinare ad una tuta monocromo. Non solo UGG, ma anche i Mou si prestano benissimo per questa doppia funzione. I piedi saranno caldi come non mai.

Per finire il trend del momento

Le ciabatte in peluche aperte, con il tessuto sul collo del piede incrociato e peloso. Stile da diva assicurato per queste pantofole con suole in memory foam che si adatta alla pianta del piede. Scegliamo un modello con la suola leggera in PVS per dimenticarci di averle ai piedi.

Ma anche le famose friulane ormai sono diventate una sorta di pantofola chic. In velluto, sono perfette da indossare al posto dei classici mocassini. Però c’è chi si trova così bene che le utilizza addirittura come pantofole. D’altronde nascono come scarpa da gondoliere, quindi la comodità è fondamentale.

Quindi, non solo le scarpe anche le pantofole possono tenere i piedi al caldo ed essere alla moda. Scegliamo il modello più classico ma imbottito oppure quelle in peluche per uno stile più elegante. In ogni caso è possibile unire la comodità alla classe anche con delle semplici pantofole.

Approfondimento

Sono questi gli stivali che vanno di moda quest’anno e probabilmente li abbiamo già nella scarpiera