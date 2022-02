In casa nostra ci sono almeno 3 rubinetti. Ogni volta che li puliamo, però, non riusciamo ad essere mai pienamente soddisfatti del risultato, per un semplice motivo: il calcare rimane sempre lì.

È così difficile da eliminare il calcare, appunto, che spesso neanche i migliori detersivi riescono ad ottenere i risultati migliori. Basta guardare bene nelle fessure e negli angoli dell’acciaio per accorgersi dei piccoli residui di calcare rimasti ancora lì, calcificati come prima.

L’utilizzo dei classici detersivi, però, ha 2 svantaggi: per prima cosa, la maggior parte di questi prodotti è inquinante per l’ambiente che ci circonda.

In secondo luogo, molti di questi prodotti potrebbero rivelarsi dannosi per le nostre mani. Non a caso, sulle confezioni stesse è sempre presente l’avvertenza che ricorda di indossare i guanti prima dell’uso.

Questo prodotto naturale potrebbe essere la svolta per le pulizie

Per questi motivi, quindi, sempre più persone scelgono di utilizzare i prodotti naturali. I più usati per pulire i sanitari e i rubinetti sono il bicarbonato e il limone.

Questi prodotti possono farci ottenere risultati davvero straordinari. Basti pensare che water e sanitari torneranno bianchi come la neve con questo sgrassatore fai da te senza candeggina né limone.

La vera svolta, però, potrebbe essere utilizzare un alimento che davvero tutti usiamo praticamente tutti i giorni in cucina: si tratta dell’aglio. Ecco come utilizzarlo per far sparire il calcare.

Invece del solito bicarbonato o limone, per sciogliere il calcare duro dai rubinetti basta solo questo alimento molto più efficace

Come abbiamo detto, l’aglio darebbe ottimi risultati per le pulizie domestiche. Oltre ad insaporire i cibi, infatti, questo alimento sarebbe in grado di sciogliere il calcare ostinato presente sui rubinetti.

Per utilizzarlo basterà preparare una miscela fatta di acqua, aceto, aglio e olio essenziale al tea tree.

Ecco come preparare il detergente naturale

Precisamente dovremo tritare 3 spicchi d’aglio grandi e versarli in mezzo litro d’aceto bianco. Allunghiamo la soluzione con 100 cl d’acqua e, infine, aggiungiamo 10 gocce di olio essenziale al tea tree.

L’azione combinata di questi 3 ingredienti, unita al potere disinfettante dell’aglio, reso ancora più potente grazie alla tritatura, darà un risultato eccezionale.

Mischiamo bene gli ingredienti e lasciamo il tutto a riposo per una notte. La mattina, quindi, filtriamo il liquido utilizzando un colino: la soluzione che otterremo sarà quella che utilizzeremo sul calcare.

Un risultato da paura

Usiamolo il detergente così: versiamo il tutto sulle macchie, lasciamo agire e poi, con una spugnetta morbida, freghiamo sulla superficie sporca di calcare.

Per far agire la soluzione in maniera omogenea sulle incrostazioni, potremo utilizzare un nebulizzatore. Invece del solito bicarbonato o limone, dunque, dovremmo provare l’aglio. I rubinetti saranno così lucidi che ne rimarremo assolutamente soddisfatti.