Certi tipi di capello sono davvero ingestibili, soprattutto d’inverno, quando pioggia e umidità minacciano la piega. Passiamo ore a creare con il phon la pettinatura perfetta e bastano pochi minuti per rovinarla.

Le chiome più folte, con tanti ricci sono belle da vedere, ma solo se in ordine, senza quel fastidioso effetto crespo che li fa sembrare un cespuglio senza forma.

Se poi abbiamo un taglio corto e magari retto, sarà praticamente impossibile gestirli con le intemperie all’esterno.

Di certo non possiamo indossare perennemente un cappello di lana per evitare che la gente possa notare il disastro che abbiamo in testa. In questi casi, però, non dobbiamo arrenderci alla situazione, ma cercare di trovare il giusto compromesso o il trucchetto per non vergognarci in pubblico.

Evitiamo di far gonfiare i capelli ricci o corti con dei semplici rimedi contro l’umidità che li rendono morbidi

Per disciplinare i nostri capelli, potrebbero essere utili alcuni accorgimenti e particolari cure, ma sicuramente il primo passo è trattarli bene e idratarli in modo opportuno.

Anche l’alimentazione è un fattore da non sottovalutare, più vitamine assumiamo, più i nostri capelli staranno bene, senza dimenticare di bere molta acqua.

Una volta scelto lo shampoo adatto, senza componenti chimici aggressivi, pettiniamo solo quando saranno umidi e mai troppo bagnati, utilizzando un pettine di legno a denti larghi.

Optiamo per balsami nutrienti e lozioni per districare i nodi, come l’olio di semi di lino o con farina di riso.

Usiamo il phon ad una distanza non ravvicinata e mai a testa in giù, non faremo che cotonarli ancora di più, meglio aiutarci con le mani per arricciarli, evitando piastre.

Se abbiamo un taglio corto, cerchiamo di scalarlo, ma non eccessivamente, dovremo solo alleggerirli senza creare una matassa incontrollabile.

Se vogliamo risolvere il problema in poco tempo, invece, potremo fare delle trecce, per dare un effetto più mosso e ordinato. In alternativa, usiamo forcine e fermagli per dare la forma che desideriamo.

Quali prodotti

Evitiamo di far gonfiare i capelli ricci, anche i tagli più corti, con alcuni prodotti che possiamo acquistare e che sono estremamente utili.

Potremo utilizzarli per la lunghezza dei capelli e non sulla cute e sono: olio di Argan, olio alle mandorle dolci, olio di germe di grano, burro di Karité.

In alternativa, usiamo dell’aceto di mele mentre li laviamo, per renderli ancora più lucidi. Sciacquiamo poi preferibilmente con acqua fredda per non fare aprire le cuticole e mantenere l’idratazione.

Potremo anche creare qualche maschera fatta in casa a base di olio d’oliva o miele, birra o un infuso con aceto e camomilla, in questo modo i capelli saranno soffici e lucenti.

