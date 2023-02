Cosa attendere da domani in poi sui mercati azionari? La risposta non è scontata

Wall Street chiusa per festività e i mercati azionari europei che ne approfittano per scaricare i loro oscillatori di brevissimo. Momento questo molto particolare perchè il 17 febbraio è scaduto un setup mensile che si collega a quello annuale del 6 marzo. Cosa attendere da domani in poi sui mercati azionari?

Le ipotesi

Si continuerà a salire fino al 6 marzo, o da oggi si scenderà fino a quella data? La risposta non è scontata, e la chiusura per festività di Wall Street non aiuta a dipanare il dubbio. Tutto verrà rinviato a domani, e a come chiuderà la seduta di contrattazione.

La nostra ipotesi come da percorso campione annuale, è che si possa ancora continuare al rialzo fino al 6 marzo, anzi si potrebbe accelerare per poi lasciare spazio a un ribasso di un mese. La salita dal 19 dicembre ad oggi è stata molto forte, e un ritracciamento del 38,2/50% del movimento rialzista potrebbe essere alle porte.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:12 della seduta di contrattazione del 20 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.508

Eurostoxx Future

4.275

Ftse Mib Future

27.660

S&P 500 Index

4.079,09 (alla chiusura del 17 febbraio).

Cosa attendere da domani in poi sui mercati azionari?

L’ipotesi prevalente per il nostro percorso campione, come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, è che si possa continuare a salire fino al 6 marzo.

Ci sono però dei livelli da rispettare, ecco quali sono queli che non dovranno essere violati al ribasso in chiusura di seduta:

Dax Future

15.324

Eurostoxx Future

4.237

Ftse Mib Future

27.515

S&P 500 Index

4.047.

Una chiusura di seduta infeiore a questi livelli potrebbe far accantaonare da subito qualsiasi ipotesi rialzista, per lasciare spazio all’inizio di un ritracciamento anche forte.

Cosa fare?

In un contesto dove i grafici sono posizionati in questo modo, è difficile prendere posizione. Al momento chi è al rialzo, dovrebbe alzare gli stop ai livelli indicati. Chi invece ha aperto posizioni ribassiste, lo ha fatto troppo presto. Meglio attendere sviluppi.

