Stiamo vivendo un inverno davvero molto freddo. Negli ultimi anni abbiamo goduto di stagioni piuttosto miti, con inverni che stentavano ad arrivare. Quest’anno, invece, il freddo gelido è arrivato presto e all’improvviso. In alcune zone d’Italia, proprio in questi giorni, ha addirittura nevicato con temperature al di sotto dello zero.

La mattina, prima di uscire di casa, viene spontaneo coprirsi tanto. Spesso ci imbacucchiamo a tal punto da limitare anche i movimenti! Ricordiamoci sempre che già le nonne lo dicevano: per non morire di freddo basta indossare almeno 1 capo di questo tessuto caldo, morbido ed avvolgente. Inoltre, è fondamentale riparare anche la testa con un bel berretto caldo.

Tuttavia, mani e piedi, sono un grande cruccio. Ad esempio, abbiamo visto che possiamo risolvere il problema delle dita fredde quando scriviamo e lavoriamo al computer grazie a questo geniale accessorio che pochi conoscono. Ma come fare quando si è fuori?

Invece dei soliti calzettoni e guanti, ecco il portentoso accessorio che ci scalderà mani e piedi nelle giornate più fredde

Chi ha sempre i piedi freddi, durante i mesi invernali indossa calzettoni pesanti. Magari anche più di un paio in contemporanea! In genere, chi ha questo problema, ha sempre anche le mani fredde. Oltre a tenerle rigorosamente in tasca, i guanti sono indispensabili. Tuttavia, anche questi ingombrano e rendono difficoltose anche le azioni più comuni, come cercare le chiavi nella borsa, aprire la porta e, ovviamente, utilizzare il telefonino. Una soluzione esiste e la stiamo per rivelare. Infatti, Invece dei soliti calzettoni e guanti, ecco il portentoso accessorio che ci scalderà mani e piedi nelle giornate più fredde.

Stiamo parlando delle bustine scaldamani che possiamo anche inserire nelle scarpe se non sono troppo strette.

Ma vediamo di cosa si tratta e come funzionano

Si tratta di piccole bustine contenenti polvere di ferro ed altre sostanze che, quando vengono a contatto con l’aria, provocano una reazione esotermica. Già dopo qualche secondo dalla loro apertura, cominciano infatti ad emanare un piacevolissimo tepore. Basterà quindi stringerle tra le mani o averle all’interno delle calzature, per cominciare a stare meglio. Sono piuttosto sottili e, pertanto, le possiamo inserire addirittura all’interno degli stessi guanti. L’effetto dura almeno un paio d’ore, ma ovviamente dipende dalle condizioni climatiche in cui ci si trova. Le bustine sono sottovuoto, e questo tipo di reazione è irreversibile.

Sono quindi usa e getta. Si tratta, comunque, di un prodotto molto economico. Facilmente reperibile nei negozi sportivi, si trovano anche online.

Essenziali per chi pratica sport e attività outdoor, in condizioni climatiche molto rigide, gli scaldini per mani e piedi sono perfetti anche in città per chi è particolarmente freddoloso.

