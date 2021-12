Le Borse europee segnano il passo. Nella penultima seduta della settimana i mercati azionari frenano e chiudono in territorio negativo. Unica eccezione la Borsa di Milano che ha terminato la seduta in rialzo. L’incredibile balzo dei prezzi di un titolo ha permesso a Piazza Affari di chiudere in guadagno, facendo meglio degli altri principali listini europei.

Gli spunti rialzisti sui mercati azionari oggi sono stati molto scarsi. Dopo il forte rimbalzo delle ultime sedute l’entusiasmo degli operatori sembra essere un po’ scemato. Oggi gli operatori non hanno avuto molti motivi per comprare, anzi con l’avvicinarsi delle feste natalizie sale la preoccupazione per le restrizioni anti Covid. Il numero dei contagi sta crescendo in Europa e questo porta all’aumento di misure di emergenza che ostacolano il business natalizio.

Timori per un rialzo anticipato dei tassi in USA

Al termine della giornata l’indice Euro Stoxx 50 ha subito una flessione dello 0,6%. Le borse tedesca, francese e inglese hanno avuto cali minori. Il mercato azionario tedesco e la Borsa di Londra hanno chiuso in calo dello 0,3%, la piazza di Parigi ha ceduto lo 0,2%. Il calo del titolo Deutsche Bank del 2,3% ha influito pesantemente sull’andamento dell’Euro Stoxx 50. Per questo motivo l’indice pan europeo ha subito una perdita doppia rispetto agli altri indici principali.

Anche la Borsa americana è partita debole. Al momento della chiusura dei mercati in Europa solo il Dow Jones tra i tre principali indici era in leggero rialzo dello 0,1%. Gli operatori professionali sembrano aver ignorato completamente il dato positivo sulle richieste dei sussidi settimanali di disoccupazione. Queste sono calate ai minimi degli ultimi 52 anni mostrando un mercato del lavoro in piena crescita. Adesso gli investitori hanno il timore che la Fed alzi i tassi di interesse con largo anticipo.

L’incredibile balzo dei prezzi di un titolo ha permesso a Piazza Affari di chiudere in guadagno

Piazza Affari è l’unica isola felice in Europa. Infatti l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo dello 0,2% terminando a 26.817 punti. In realtà anche l’indice maggiore di Piazza Affari avrebbe finito la seduta in territorio negativo se non ci fosse stato il rialzo di Unicredit. Il titolo bancario ha terminato la seduta in rialzo del 10,8%, chiudendo a 12,8 euro. Per trovare un rialzo simile da parte di Unicredit, occorre tornare indietro di un anno al 9 novembre 2020.

Ma perché il titolo Unicredit, che nelle ultime settimane ha sofferto, è balzato del 10%? Analisti e investitori hanno apprezzato moltissimo il nuovo piano industriale presentato oggi dalla banca. Eppure nonostante il balzo il titolo non ha ancora raggiunto i livelli massimi dello scorso anno, toccati prima dello scoppio della pandemia.

