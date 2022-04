Proteggere il cervello e migliorare le funzioni cognitive è importante per salvaguardare la propria salute mentale. Questa andrebbe tutelata almeno quanto quella fisica, soprattutto dopo una certa età. Potrebbe essere normale, infatti, che con la vecchiaia il nostro cervello perda colpi. Questo potrebbe causare degli spiacevoli disagi nella vita di tutti i giorni e causarci diversi problemi.

Molti scelgono di affidarsi a prodotti commerciali specifici per migliorare la propria condizione mentale e l’attenzione. Le pubblicità ci invadono con spot di rimedi appositi che dovrebbero favorire la concentrazione e la memoria.

Invece che farmaci e integratori, però, potremmo aiutare le performance del nostro cervello con delle semplicissime abitudini da metter in pratica tutti i giorni. Una di queste è anche un gradevole passatempo per molti e ci farà piacere sapere che potrebbe condizionare in positivo la mente.

Mangiare e dormire bene

Un cervello pimpante e sempre in forma si vede anche dallo stile di vita. Una sana alimentazione e del sonno regolare favorirebbero la sua salute. A tal proposito, alcuni studi consiglierebbero di inserire nella dieta cereali integrali, verdura a foglia larga e cibi ricchi di omega 3 e 6. Si sottolineerebbe poi l’importanza di una corretta idratazione per l’organismo.

Rispettiamo anche un riposo adeguato e regolare. Per farlo, evitiamo di cenare troppo tardi. Inoltre, sarebbe bene non fissare schermi di computer o smartphone, che potrebbero pregiudicare il sonno, prima di andare a letto. Infine, non scordiamoci di mantenerci in forma praticando una costante attività fisica, salutare a ogni età.

Invece che farmaci e integratori basterebbe questa semplice abitudine quotidiana per allenare la mente e migliorare la concentrazione

Gli esperti di Humanitas avrebbero sottolineato una serie di buone abitudini per contrastare il declino cognitivo. Sarebbe sorprendente scoprire come alcuni hobby potrebbero permettere di allenare il cervello a dovere e proteggerlo dalle patologie.

Il mantra di base sarebbe quello di cercare nuove attività o passatempi da intraprendere per esercitare la mente a restare in movimento. Gesti come spazzolare i denti con la mano debole o individuare gli oggetti con il tatto invece che con la vista potrebbero risultare utili al riguardo.

Ma ci sarebbe anche un altro modo semplicissimo per stimolare la creatività favorendo la salute mentale. Tutto ciò che dovremmo fare è metterci a cucinare. Ma non i soliti piatti che abbiamo già provato, bensì dovremmo sperimentare regolarmente nuove ricette da servire in tavola.

La cucina creativa influenzerebbe i cinque sensi e contribuirebbe a migliorare l’attenzione. Per cui, non perdiamo tempo e mettiamoci ai fornelli a preparare un buon piatto di riso alla cantonese o del gustoso pollo al curry.

Approfondimento

Non solo demenza e invecchiamento tra i responsabili della perdita di memoria ma anche queste patologie