La bellezza senza fine dell’Italia è che in ogni suo angolo si nasconde un tesoro. Per chi è alla ricerca di una bella meta da visitare, dopo aver visto questa, oggi la nostra Redazione propone un’altra perla straordinaria. Una città fiera e orgogliosa, dalle antiche origini e che per secoli ha combattuto come una leonessa, tanto da averla sul proprio stemma. Quando ci sembra di aver visto tutto ecco comparire questo luogo meraviglioso, che avvolge ancora oggi il visitatore col suo fascino fiero e orgoglioso.

Tra la Val di Chiana e la Valle del Tevere

Calcolare quante meravigliose cittadine si adagiano tra la Val di Chiana e quella del Tevere è quasi impossibile. Ogni collina nasconde un castello, ogni piana una città, ogni angolo un tesoro. Qui sorge la bellissima Cortona, sull’asse che congiunge 2 meraviglie dell’Italia: Arezzo e Perugia. Si nasconde ancora oggi dietro le sue fiere mura di origine etrusca, la splendida Cortona, culla di arte e storia. Pensiamo che nel periodo della civiltà etrusca questa fiorente cittadina aveva più o meno la superficie attuale. Questo per indicare quanto importante fosse già all’epoca e quanto lo sarebbe stata anche negli anni successivi. Fedele alleata di Roma, ne seguì le vicende per tutto il periodo imperiale.

Quando ci sembra di aver visto tutto scopriamo questa epica cittadina che sembra uscita dalle favole e che per secoli ha sconfitto tutte le rivali vicine

La storia di Cortona accelera improvvisamente durante il Medioevo prima e il Rinascimento poi, quando le città umbre e toscane se le davano di santa ragione. Non si contano infatti le battaglie in cui venne coinvolta Cortona, che ebbe però spesso la meglio sugli eserciti avversari. D’altronde la sua ricchezza e la sua strategica posizione geografica facevano invidia anche ai comuni e alle signorie più vicini. Artisticamente questo simbolo dell’epoca comunale italiana, una delle più floride del Mondo, regala al turista:

piazze e vie ancora intatte;

chiese e basiliche;

cinte murarie di varie epoche;

palazzi ed edifici di rara bellezza.

