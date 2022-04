Le festività pasquali sono ormai concluse ma probabilmente hanno lasciato il segno. Per esempio, dopo due giorni di grandi abbuffate il nostro girovita potrebbe essere più largo di qualche centimetro. Inoltre, potremmo sentirci appesantiti, come se il nostro metabolismo non riuscisse a ringranare la prima.

Per dargli una scossa potremmo inserire nella nostra routine, ormai ripartita a pieno carico, una nuova abitudine. Tra un impegno e l’altro potremmo iniziare a bere questa squisita tisana casalinga, da gustare fredda o calda, che aiuterebbe a depurare, favorendo la diuresi.

Oltre all’organismo, però, anche la nostra casa potrebbe apparire un po’ “piena”, in particolare la cucina che solitamente ospita gli infiniti avanzi di Pasqua e Pasquetta. Tra questi probabilmente spiccano i dolci, come la colomba che da tradizione non può proprio mancare in tavola.

Tuttavia, se ne avessimo in abbondanza e fossimo stufi di mangiarle “al naturale”, in questo articolo potremmo trovare un’idea geniale per riciclarle e smaltirle in un lampo.

L’idea facile e veloce per riciclare la colomba avanzata e preparare dei dolcini deliziosi, meglio di tiramisù e altre torte fredde

La colomba pasquale nasce come dolce e per questo nel mondo della cucina del riciclo si utilizza per creare altri dolci. Solitamente diventa l’impasto base di tantissime torte fredde, che hanno bisogno solo di riposare nel frigorifero per essere pronte.

La colomba, per esempio, può sostituire i savoiardi nel classico tiramisù oppure fare da base morbida per la cheesecake. Con la ricetta di oggi, invece, prepareremo qualcosa di diverso e cioè dei golosissimi tartufini, monoporzione, senza cottura e pronti in 15 minuti.

Ingredienti

Per 250 grammi di colomba avanzata:

90 grammi di mascarpone;

20 grammi di zucchero a velo;

2 cucchiai rasi di liquore all’arancia oppure 1 cucchiaio di rum;

cacao amaro in polvere q.b.

Procedimento

Come prima cosa tagliamo a pezzi la colomba avanzata, senza eliminare canditi e mandorle. Inseriamo i vari pezzi all’interno di un mixer e frulliamo fino a creare un impasto sbriciolato da trasferire in una ciotola. A parte uniamo il mascarpone e il liquore e mescoliamo fino ad ottenere una crema liscia.

Aggiungiamo questa crema alla colomba sbriciolata e iniziamo ad impastare con le mani. Per ultimo aggiungiamo lo zucchero a velo e continuiamo ad impastare per amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Dopo, trasferiamo l’impasto su un piano di lavoro e creiamo tante piccole palline che dovrebbero pesare 18-20 grammi l’una. Infine, ripassiamole nel cioccolato in polvere, come se volessimo panarle e facciamo riposare in frigorifero per 20 minuti.

Quindi, ecco qui l’idea facile e veloce per riciclare la colomba trasformandola in squisiti tartufini ricoperti di cioccolato, uno tira l’altro.

