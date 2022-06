La vacanza perfetta è quella che rimane impressa nei ricordi, anche molti anni dopo. È quella per cui non servono cartoline o calamite per ricordarla, perché sarà impossibile dimenticarsene. Chi sogna luoghi esotici e lontani dal marasma cittadino, spesso e volentieri pensa alle isole.

Le destinazioni tropicali, in effetti, sono da sempre la meta che tutti vorremmo raggiungere. Eppure, non per forza bisogna viaggiare per molte ore per vedere scenari simili. Vicino all’Italia emergono dal blu del mare spettacolari isolette che potrebbero farci vivere momenti di pura magia.

A tutti verranno in mente quelle della Spagna. Ma, invece che Canarie e Baleari, in cui molti ormai avranno soggiornato, sarà un’altra la destinazione che dovremmo prendere in considerazione. Si tratta di una paradisiaca isola greca, in cui la natura sembra ancora avere il sopravvento sull’uomo. E che non tutti possono dire di aver visitato.

L’isola di Gavdos, un tesoro naturale tutto da scoprire

Tra Europa e Africa, nelle acque del mare libico sorge la meravigliosa isola di Gavdos. Qualcuno la chiama anche “Gozzo” o “Gaudo”, ma poco importa: è uno scrigno naturale che toglierà il respiro. Per raggiungerla bisognerà prendere un aereo per Atene e approdare a Creta in traghetto. Da uno dei porti dell’isola ci si imbarcherà quindi per Gavdos.

Ciò che contribuisce a rendere speciale questo luogo sono le sue spiagge da sogno, la calma totale e l’anima ancora selvaggia. Vediamo dunque cosa vedere e fare in quello che sembrerebbe il punto più meridionale di tutto il continente europeo.

Invece che Canarie e Baleari sarà questa celestiale isola greca a rubare il cuore del turista anche per un solo giorno

Gavdos è lunga solo una trentina di chilometri ma, come si dice, il vino buono sta nella botte piccola. Non appena si mette piede qui, stupirà assistere alla tranquillità assoluta che pervade il posto. Non troveremo grattacieli o città caotiche, ma solamente qualche villaggio con case di pietra sparso lungo il territorio. Proprio qui sorgono alberghi e strutture apposite per ricevere i visitatori.

Una volta a Gavdos, si potrebbero intraprendere interessanti escursioni per scoprire la bellezza dei dintorni. Chiese, castelli e rovine si dislocano per tutta la mappa dell’isola. Chi desidera qualche attimo di relax in riva al mare, invece, potrà con grande gioia usufruire delle bellissime spiagge circostanti. Potamos, Fetife, Pirgos e Tripiti sono solo alcune di queste e non aspettano altro che l’incontro col turista.

Lettura consigliata

Questa città mediterranea è una meta economica con spiagge da sogno e locali alla moda proprio di fronte all’Italia