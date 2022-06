Inizia un’altra settimana e il mese di giugno regalerà molte stravolgimenti sorprese ad alcuni di noi. Chi ha trascorso un maggio negativo potrà recuperare terreno in queste settimane grazie ad un evento astrologico importante. Questa settimana la Luna piena nel segno del Sagittario potrebbe influenzare positivamente le nostre giornate. Oggi ci concentreremo in particolare su 4 segni zodiacali davvero fortunati. Come molti di noi sanno, la Luna e le sue fasi possono condizionare non solo l’umore ma anche le nostre energie fisiche e mentali.

Segni di fuoco al top

La settimana si apre alla grande per il segno dell’Ariete che si sente pieno di energie e determinato a raggiungere gli obiettivi. Il lavoro porta tante soddisfazioni e già il mese scorso molti Ariete hanno lavorato con costanza e tenacia per migliorare i propri guadagni. Chi mostra serietà e perseveranza potrà arrivare lontano, conquistando anche la fiducia dei superiori e dei colleghi.

Giugno sarà il mese del Leone e i nati sotto questo segno dovranno aspettarsi molta fortuna e felicità. La ritrovata armonia di coppia rende i nati sotto questo segno finalmente sereni e convinti del proprio percorso. Dopo un maggio un po’ sottotono, tornano a crescere anche i guadagni che permetteranno ai Leone di affrontare con tranquillità possibili imprevisti.

Settimana d’oro per Ariete e Leone e la Luna piena in Sagittario aiuta altri 2 fortunati segni zodiacali con soldi e benessere

L’Acquario vivrà una settimana fantastica grazie alla Luna nel segno del Sagittario. Questo evento astrologico porta molta fortuna al segno dell’Acquario che sarà pronto a dimostrare ciò che vale. I nati sotto questo segno si mostrano spesso timidi ed introversi, ma la Luna li aiuterà infondendo maggiore tenacia e voglia di emergere. Questo atteggiamento permetterà agli Acquario di raggiungere importanti traguardi e guadagni maggiori. Anche la forma fisica trae beneficio da questa Luna piena. Questo potrebbe essere il momento migliore per concentrarsi su uno sport o altre attività all’aperto da svolgere in compagnia delle persone più care.

Cancro

Dopo tanto duro lavoro, è arrivato il momento di recuperare le energie, ma senza perdere la concentrazione. Tutti i problemi causati dallo stress e dagli imprevisti sul lavoro sono finalmente alle spalle. Nuovi clienti ed incarichi stanno arrivando e in pochi giorni i nati sotto questo segno potranno vedere crescere i propri guadagni. Chi invece vuole cambiare lavoro non deve avere fretta ma valutare con calma alcune interessanti proposte. La ritrovata armonia di coppia infonde calma ed armonia ai Cancro che hanno sempre bisogno del supporto e dei consigli di una persona fidata. Sarà una settimana d’oro per Ariete e Leone, ma anche per i Cancro è un momento molto felice. Infatti, per alcuni potrebbe arrivare addirittura una sorpresa inaspettata, ma molto desiderata.

