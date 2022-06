Allarme o allarmismo? Se lo chiedono tutti in queste settimane, soprattutto in merito alla situazione complicata tra Russia e Ucraina. Oltre allo svolgimento bellico vero e proprio, siamo tutti quotidianamente coinvolti per il rincaro incredibile dei prezzi. Ci siamo trovati ad acquistare alimenti e prodotti il cui costo è letteralmente triplicato. Non parliamo di prelibatezze, ma di beni primari come sono il pane e tutti i suoi derivati. In questo momento infatti è il grano al centro dell’attenzione mondiale e le sue scorte potrebbero determinare una vera e propria crisi alimentare. Diventa sempre più importante saper scegliere i supermercati migliori. Non siamo qui nuovamente ad affrontare il tema politico, ma cerchiamo di dare una risposta concreta a tutti i nostri Lettori che cercano spiegazioni.

Un evento di cui si parla pochissimo

Finalmente svelati tutti i motivi dei rincari dei prodotti alimentari che avrebbero anche dei risvolti meno conosciuti, ma assolutamente importanti. Tra le possibili cause dell’aumento del costo del grano, pochi parlano delle piogge devastanti che hanno colpito la Cina. Dall’Oriente arriverebbe infatti una parte importante delle riserve di grano mondiale. Alluvioni continue e abbondanti che secondo i media cinesi avrebbero determinato probabilmente il “peggior raccolto di grano della storia”. Grano che ha subito forti piogge anche in Sudafrica e Australia, mentre si è beccato un’incredibile ondata di siccità negli Stati Uniti e in India. Pochi ne parlano, ma anche questi eventi climatici avrebbero comportato un notevole aumento dei prezzi alimentari.

Finalmente svelati tutti i motivi dei rincari dei prodotti alimentari e tra le cause ce ne sarebbe almeno una incredibile che quasi nessuno conosce e colpisce il grano

Parliamo di aumento del prezzo del petrolio e della benzina, con conseguenti rincari enormi sui costi di trasporto. Vero, anzi verissimo, ma attenzione che tra le cause dei forti aumenti di mais, orzo e grano, ci sarebbe anche l’aumento dei prezzi dei fertilizzanti. Altro tema di cui si è dibattuto poco, ma che secondo gli economisti mondiali sarebbe una concausa degli aumenti. Ce ne saremmo accorti già dal 2020 dei primi aumenti di prezzi del pane e dei suoi derivati. Secondo gli esperti, Russia e Ucraina sarebbero tra i più grandi produttori ed esportatori mondiali di fertilizzanti. Già il loro prezzo era triplicato nel periodo della Pandemia. Pensiamo allora che potrebbe essere addirittura quadruplicato su un ulteriore aumento del 30.

Lettura consigliata

Ha un nome così romantico questo pane senza carboidrati semplice e gustoso da preparare anche in casa