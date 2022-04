Il DPCM del 6 novembre 2020 ha definito i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia, ovvero la cosiddetta Disability Card. Questa è una delle misure adottate dagli Stati membri per contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale della comunità. Il DPCM ha affidato all’Istituto di Previdenza il compito del relativo rilascio dopo aver attestato la condizione di disabilità dei richiedenti. L’INPS pertanto, con la circolare n.46 del 1°aprile, completa le istruzioni per il rilascio in parte già fornite in un precedente messaggio. Il cittadino potrà chiedere il rilascio utilizzando l’apposito servizio online disponibile sul portale web dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS. L’interessato dovrà fornire:

l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello già noto all’INPS;

una propria fotografia in formato tessera (formato europeo), che sarà poi stampata sulla Carta;

copia dei verbali cartacei antecedenti al 2010 attestanti lo stato d’invalidità con contestuale dichiarazione di conformità agli originali;

qualora il riconoscimento della disabilità sia avvenuto con sentenze o decreti di omologa, indicare il Tribunale e la data di rilascio del titolo.

Invalidi e titolari di Legge 104 avranno gratuitamente questa importante Carta anche senza SPID con una semplice dichiarazione all’INPS

Il cittadino potrà presentare la domanda anche avvalendosi di associazioni rappresentative delle persone disabili, come ANMIC, ENS, ANFFAS, UIC, abilitate dall’INPS all’utilizzo del canale telematico. Costoro, però, non potranno inserire un indirizzo di recapito della Carta, diverso da quello di residenza già conosciuto dall’INPS. I soggetti invalidi e titolari di Legge 104 avranno gratuitamente la Disability Card presentando una semplice domanda. L’INPS all’esito dell’accertamento dei requisiti, affida la produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà attraverso Poste Italiane alla relativa consegna. Sulla Carta sono riportati la foto del titolare, nome, cognome, data di nascita, numero seriale e scadenza, nonché QR code contenente le indicazioni relative alla disabilità. Inoltre, viene riportato sulla Carta anche un’apposita indicazione qualora il titolare necessiti di un accompagnatore o un maggiore sostegno.

Chi e dove si potrà utilizzare la Carta

Soltanto il titolare potrà utilizzare la Carta per accedere alle agevolazioni previste, esibendola all’erogatore dei servizi. La sua presentazione esonera dall’esibizione di altre certificazioni attestanti la disabilità. La Carta attualmente potrà essere utilizzata oltre che sul territorio nazionale, anche in Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Romania e Slovenia. Inoltre, è valida finché permane lo stato di disabilità previsto dall’art.2 del DPCM e comunque non oltre 10 anni. Cesserà la sua validità in caso di revoca o di decesso. Infine l’INPS informa che in caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare potrà richiederla nuovamente in via telematica all’Istituto. Nei primi due casi sarà necessario allegare la denuncia presentata alle Forze di Polizia.

Approfondimento

