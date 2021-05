Ecco svelata la meravigliosa ricetta delle cozze ripiene gratinate al forno che faranno impazzire tutti gli invitati

Sveliamo la meravigliosa ricetta delle cozze ripiene gratinate al forno che faranno impazzire tutti gli invitati. Si tratta, di certo, di un antipasto sfizioso e gustoso ma anche di un contorno o secondo deliziosi.

Partiamo dal primo step. Le cozze si possono aprire con un coltellino oppure far schiudere in padella. Il secondo metodo è sicuramente più semplice e veloce ma il primo consente di conservare un maggior sapore del frutto di mare. Il ripieno per la gratinatura si prepara con pane e uova. Ma vediamo, nel dettaglio, come procedere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ricetta

Qui spiegheremo quale è la ricetta per preparate un piatto di cozze gratinate per 4 persone. Questi gli ingredienti: 1 kg di cozze, 200 grammi di mollica di pane casereccio, uno spicchio di aglio, un uovo, sale e pepe, prezzemolo e olio.

Ora vediamo insieme il procedimento per la preparazione.

Anzitutto, vanno pulite le cozze e depurate da tutte le incrostazioni. Poi, si lavano sotto l’acqua corrente, eliminando il bisso.

In secondo luogo, aprirle a crudo con un coltellino. A tal fine, occorre fare una leggera pressione sulla cozza con le dita per far entrare la punta del coltello nella fessura.

In alternativa, come detto, si possono far aprire in padella riponendole in un tegame, con un coperchio, facendole cuocere a fuoco vivo.

Poi, sistemiamo le cozze a mezzo guscio su di una placca del forno.

Per fare il ripieno, invece, bisogna mescolare insieme una mollica di pane, uno spicchio di aglio, un ciuffo di prezzemolo, sale e pepe e un filo di olio. Dopodiché tritare il tutto ma non troppo. Quindi questo mix si versa in una ciotola e unito con l’uovo, amalgamando bene il tutto. Infine, distribuire il composto sulle cozze.

Cottura in forno

Le cozze ripiene vanno cotte nel forno già caldo a 180°C per circa quindici minuti in tutto, di cui cinque minuti con modalità grill. Così si otterrà la gratinatura.

Ecco, quindi, svelata la meravigliosa ricetta delle cozze ripiene gratinate al forno, che faranno impazzire tutti gli invitati!

Approfondimento

Ecco il trucco per pulire rapidamente le cozze in pochi minuti, in maniera economica e senza doverci rovinare le mani