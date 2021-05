La soluzione più semplice e veloce per rifare il letto con una mossa e senza affaticarsi

Da anni anche nel nostro paese si è diffusa l’abitudine di utilizzare i sacchi copripiumone al posto del classico completo letto con le lenzuola. Originari dei paesi nordici, oggi tutte le più grandi catene del settore tessile, li propongono in una moltitudine di versioni e fantasie. Dai più classici ai più moderni. Adatti ai lettini dei più piccoli, a quelli singoli, da una piazza e mezzo e matrimoniali. Con le aperture laterali per infilare le mani e agevolare l’operazione di rifacimento del letto. Corredati di “imbuto” terminale per fissare la coperta al materasso e far sì che non si muova di notte. Insomma, il marketing ha previsto tutto e i prezzi accessibili rendono il prodotto davvero vincente. Ma qual è il metodo più pratico per infilare la trapunta dentro il sacco copripiumone? Ecco la soluzione più semplice e veloce per rifare il letto con una sola mossa e senza affaticarsi.

I video tutorial più bizzarri su internet

Quello che le grandi aziende non fanno, è fornire un libretto di istruzioni per infilare il piumone al suo interno. Non si tratta di una banalità. I pochi scettici che ancora non li utilizzano non lo fanno proprio per questo motivo. L’operazione non è un problema se si ha a che fare con le misure piccole. Altra cosa è quando si deve infilare una pesante trapunta matrimoniale. Chi non si è trovato almeno una volta davanti a questa dinamica dai risvolti a dir poco buffi? Quante manovre si devono compiere? E dopo tanta fatica ci si ritrova ancora il piumone spiegazzato al suo interno.

La soluzione perfetta

Chi utilizza l’asciugatrice per il proprio bucato lo sa molto bene. Il sacco copripiumone si troverà sempre al contrario. Se prima questa cosa poteva provocare del nervosismo, ora può tornare utile per l’operazione di rifacimento del letto. Basterà lasciarlo al contrario. Dopo aver steso il piumone, infilare le braccia all’interno del sacco e arrivare con le mani in corrispondenza degli angoli superiori. Attraverso il tessuto afferrare gli angoli corrispondenti del piumone e tirare. Automaticamente il sacco si girerà perfettamente su di esso rivestendolo. Una sola manovra e il letto è rifatto. Questo è la soluzione più semplice e veloce per rifare il letto con una sola mossa e senza affaticarsi.