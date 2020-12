Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È arrivata la conferma da parte delle compagnie telefoniche e vi sarà internet gratis per tutti a Natale, ma solo in questi giorni. La ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, aveva lanciato un appello alle varie compagnie chiedendo di mettere internet gratis per tutti a Natale. Questa iniziativa è nata proprio per permettere ai vari componenti di una famiglia, che non si può ricongiungere per le feste, di stare comunque insieme senza pensare al consumo dei giga, e quindi alla spesa di internet.

Internet gratis per tutti a Natale, ma solo in questi giorni

L’appello della ministra è stato accolto favorevolmente e infatti la Vigilia di Natale (24 dicembre) e il giorno di Natale (25 dicembre) il consumo dei giga in quei giorni sarà gratis. Per la giornata del 25 internet sarà gratis per tutto il giorno, mentre per il 24 dalla sera. E così le compagnie telefoniche per i giorni di Natale hanno deciso di regalare giga ai propri clienti per restare vicini alla famiglia.

Le compagnie telefoniche

Vodafone è stata tra le prima a rispondere molto felice della richiesta della ministra. Infatti Vodafone regalerà giga ai propri clienti dalle 18 del 24 dicembre e per tutto il 25 dicembre. Anche Tim ha fatto sapere che si schiera dalla parte del consumatore, rispondendo favorevolmente all’appello della ministra Pisano, regalando giga nelle stesse fasce orarie e giornate di Vodafone. Mentre WindTre ha fatto sapere che donerà giga a partire dalla mezzanotte del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre.

Così anche le compagnie telefoniche hanno fatto un regalo all’Italia, sollecitati dalla ministra. Si sono messi in prima linea per facilitare la comunicazione tra componenti familiari distanti. Ora non resta che sperare che la connessione sia veloce e che non si viaggi a velocità ridotta rendendo difficile la comunicazione video tramite le varie piattaforme.

Ecco tutti gli strumenti utili per non sentirsi soli durante queste feste.