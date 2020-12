Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



TikTok alla conquista del mondo. Il social cinese, che sta crescendo a livelli mai visti, è pronto a fare un grande nuovo passo in avanti. Infatti TikTok si potrà vedere anche sulla TV con la sua nuova app. Il social che durante il primo lockdown ha tenuto compagnia a milioni di persone con i suoi balletti e i suoi video divertenti ha stretto una partnership con il colosso tech Samsung Eletronics Ltd.

TikTok è un’app nata nel 2016, ma che solo in questo ultimo anno ha visto veramente la luce. Infatti ad agosto 2020 ha raggiunto 1 miliardo di utenti in tutto il mondo. Prima applicazione solo per smartphone, ora app anche per la TV. Infatti TikTok si potrà vedere anche sulla TV con la sua nuova app.

Il deal tra TikTok e Samsung

È stata la stessa Samsung che tramite una nota ha annunciato il deal. La TV di oggi è cambiata radicalmente rispetto a quella di anni fa. Infatti ora i televisori di ultima generazione funzionano tramite app e TikTok avrà la sua. Questo social sarà disponibile con un’applicazione specifica sulle TV smart di Samsung in tutta Europa, ma il primo lancio è stato per i clienti inglesi.

L’app cambia faccia con una nuova esperienza visiva in HD. Il layout sarà diviso in 12 categorie partendo dalla sezione gaming fino ad arrivare ai video divertenti, consigli di training e cucina. “Quest’anno ha cambiato il modus vivendi, il modo in cui lavoriamo e giochiamo. Passiamo molto tempo in casa a guardare la TV. Questo ci ha fatto riflettere su come potevamo portare la felicità di TikTok ovunque. E la nuova app di TikTok farà proprio questo”, ha dichiarato Rich Watermworth, general manager di TikTok UK.

Così TikTok è pronto a fare un grande balzo in avanti grazie alla sua app per TV, proprio come aveva fatto YouTube tempo prima.

