Per le azioni Generali Assicurazioni è arrivato il momento della svolta?-proiezionidiborsa.it

Seduta abbastanza incolore per le azioni del Leone di Trieste che ha chiuso sostanzialmente invariata una seduta al termine della quale il Ftse Mib ha perso lo 0,28 €. Eppure, nonostante la debole chiusura, c’è stato un interessante segnale di acquisto sul titolo Generali Assicurazioni a seguito di un recupero di oltre l’1% dai minimi di giornata.

I punti di forza e di debolezza del titolo

L’analisi dei fondamentali e quella basata sui multipli di mercato si presentano come due facce della stessa medaglia.

Da un lato, infatti, abbiamo previsioni di crescita relativamente basse, con Generali Assicurazioni tra le società con il potenziale di crescita del fatturato più basso tra quelle quote sul Ftse Mib. Dall’altro, il titolo è molto sottovalutato. Ad esempio, la società gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 9,28 per 2023 e di 8,76 per 2024, Generali Assicurazioni è tra le più economiche sul mercato. Il titolo azionario, poi, gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Considerati i flussi di cassa positivi generati dall’attività, il livello di valorizzazione dell’azienda è una risorsa.

Le azioni Generali, poi, sono anche molto interessanti per chi è alla ricerca di un rendimento elevato. Il suo dividendo, infatti, ha un rendimento superiore al 6%.

Dal punto di vista delle raccomandazioni degli analisti il prezzo obietto medio esprime una sottovalutazione inferiore al 5%, mentre la raccomandazione media è mantenere.

Interessante segnale di acquisto sul titolo Generali Assicurazioni: ecco lo scenario di breve termine più probabile secondo l’analisi grafica

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 15 giugno a quota 18,91 €, in ribasso dello 0,11% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul titolo è rialzista e al momento le quotazioni si stanno dirigendo verso il punto di inversione in area 20,42 €. Il mancato superamento di questo livello potrebbe provocare l’inizio di un ritracciamento che si trasformerebbe in inversione di tendenza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 18,038 €.

Al rialzo, invece, il punto dove la probabilità di inversione è massima potrebbe andare a collocarsi in area 22,81 €.

Letture consigliate

Chi è, quanto guadagna, età, con chi è sposato Marco Mazzoli, protagonista all’Isola dei Famosi

Nuovo reddito di cittadinanza 500 euro al mese per più beneficiari, ecco chi sono e le novità