Fantastica questa app che conta le calorie ingerite in tempo reale ed è gratis. Per dimagrire, non potrai più farne a meno

L’estate si sta avvicinando e, con l’arrivo del caldo, ecco che siamo costretti a vestirci più leggeri. Se prima i maglioni o le giacche coprivano i chili di troppo, ora no. Per questo, si incomincia a fare attenzione alla propria alimentazione e alle calorie ingerite. Esiste una app che ti dice in tempo reale quante calorie hai assunto. Funziona così

Tra cinque giorni sarà ufficialmente estate anche se, in realtà, il caldo afoso si sta facendo sentire già da qualche settimana. La voglia di partire cresce con l’avvicinarsi della data, ma non è la sola cosa a salire. Anche l’ansia per un peso che non accenna a diminuire.

Eppure, siamo convinti di aver fatto tutto nel mondo giusto. Siamo usciti a camminare facendo l’esatto numero di passi giornalieri che suggerisce la scienza. Abbiamo mangiato alimenti che, in teoria, non dovrebbero darci troppe calorie. Abbiamo limitato certi cibi tacciati di essere eccessivamente calorici. Va beh, qualche eccezione l’abbiamo anche fatta, ma cosa vuoi che sia? Eppure, quando saliamo sulla bilancia, arriva la condanna. Il peso, invece che diminuire, è aumentato.

Come funziona questa app che ti permette di sapere, in un giorno, quante ne hai assunto

Di solito, quando assumiamo un cibo, andiamo a prendere le sue caratteristiche generali. Per esempio, mangiare una banana corrisponde a un determinato apporto calorico. In pratica, una di 18-20 cm corrisponde a 105 calorie. Però, c’è banana e banana.

Nel senso che, in base alla marca comprata, cambiano le calorie a parità di peso. E questo è importante, perché saperlo con esattezza ci permette di avere il quadro preciso delle calorie assunte in un giorno. Anche se qualcuno ricorre anche al trucchetto del cubetto di ghiaccio per superare indenne la prova costume.

Ecco come cambiano le calorie a seconda della marca di quello che abbiamo appena mangiato

Allora, è fantastica questa app che conta le calorie ingerite in tempo reale. Per risolvere questo problema, infatti, grazie ad una app gratuita, avremo, in qualsiasi momento della giornata, le calorie assunte in base ad alimento e marca. Si chiama FatSecret e ti permette di fare, in tempo reale, quello che ci siamo detti sopra.

Facciamo l’esempio della banana. Nel nostro diario giornaliero non inseriremo solo banana, ma anche la marca consumata. Ad esempio, una banana fresca Conad ha 65 calorie. Esattamente come quella Esselunga Naturama. Se, invece, ingeriamo 100 grammi di una banana Esselunga normale, ecco che le calorie salgono a 89.

Fantastica questa app che conta le calorie ingerite in tempo reale. Saremo sempre aggiornati

In pratica, fin dalla colazione, non dovremo far altro che inserire, nell’app, quello che abbiamo mangiato, la quantità e la marca del prodotto. In un secondo ti aggiorna le calorie del giorno. In questo modo sapremo se siamo sopra o sotto il fabbisogno quotidiano.

Un altro esempio? Inserite fette biscottate integrali e subito vi compare una schermata con tutte le possibili marche e varietà. Così si scopre che 1 fetta da 9 grammi del Mulino Bianco ha 34 calorie, mentre 1 fetta dello stesso peso, di quelle a marca Conad, ha 36 calorie. Un database incredibile. Gli utenti hanno lasciato recensioni molto favorevoli di FatSecret. Tanti hanno perso peso seguendo questo diario quotidiano. Provarci, è gratis.