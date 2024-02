Intercos ha mostrato una performance positiva in una giornata caratterizzata da un clima negativo: dove sono dirette le quotazioni?

Intercos ha mostrato una performance positiva in una giornata caratterizzata da un clima negativo, con un aumento del prezzo delle azioni superiore al +4%, portando la quotazione ai livelli più alti dall’agosto precedente. Inoltre, i volumi di scambio sono aumentati notevolmente, con 180mila azioni scambiate durante la sessione, nove volte il volume scambiato nell’intera giornata precedente, pari a 20mila azioni. Da inizio anno, il titolo ha registrato un aumento del +7%. Cosa fare adesso?

Le indicazioni di Bank of America hanno spinto al rialzo le quotazioni

Intercos è un gruppo leader a livello mondiale nel settore cosmetico, specializzato nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e per la cura della pelle per clienti nazionali e internazionali. Con una capitalizzazione di mercato di 1,47 miliardi di euro, il gruppo è leader nel mercato dell’outsourcing cosmetico e ha un solido posizionamento nel settore della cura della pelle. Operando attraverso tre divisioni, Intercos offre una vasta gamma di prodotti per diversi segmenti di mercato.

Bank of America ha rilasciato stime ottimistiche per il settore del beauty quotato, prevedendo una crescita del +6% nei ricavi e un aumento significativo dell’Ebit del +11% nel 2024. Gli analisti sottolineano la loro fiducia nei driver strutturali che guidano la domanda nell’industria globale della bellezza. Nonostante un lieve rallentamento rispetto agli anni precedenti, la previsione di crescita del fatturato suggerisce una solida performance nel settore, mentre l’accelerazione dell’Ebit è vista come un segnale positivo per le società quotate in borsa.

I punti di forza e di debolezza

Negli ultimi dodici mesi, gli esperti hanno costantemente riveduto al rialzo le previsioni sul fatturato dell’azienda, generando un consenso favorevole tra gli analisti, molti dei quali raccomandano l’acquisto o sovrappeso del titolo. La chiara convergenza delle opinioni sugli utili futuri conferma una visibilità eccellente sulle prossime attività del gruppo.

Tuttavia, nonostante una valutazione relativamente positiva in base ai multipli di guadagno, l’azienda appare valutata in modo elevato rispetto ai suoi beni tangibili. Inoltre, il rendimento agli azionisti è limitato dalla mancanza di distribuzione di dividendi. Storicamente, le performance aziendali hanno spesso deluso le aspettative degli investitori, con pubblicazioni che hanno mostrato significativi scostamenti negativi.

Intercos ha mostrato una performance positiva in una giornata caratterizzata da un clima negativo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Intercos (MIL:ICOS) ha chiuso la seduta del 13 febbraio a quota 15,24 €, in rialzo del 5,10% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Dopo essere arrivate a guadagnare fino all’8%, le quotazioni hanno chiuso lontano dai massimi. In ogni caso hanno registrato la migliore performance dal giugno del 2022. Tuttavia, va notato che le quotazioni sono state bloccate dalla forte area di resistenza a 15,58 €. Il superamento di questo livello potrebbe favorire una continua del rialzo. In caso contrario si potrebbe assistere a una continuazione del ritracciamento.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 14,54 € potrebbe favorire un’inversione ribassista.

Lettura consigliata

UnipolSAI ha chiuso con una delle peggiori performance del Ftse Mib, ma rimane un titolo molto interessante