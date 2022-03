Il detto popolare vuole che il cane sia il migliore amico dell’uomo. In effetti è difficile andare contro a questa affermazione dato che, per molti, i cani diventano dei veri e propri membri della famiglia. Nella loro compagnia è possibile trovare il calore e l’affetto che non sempre riscontriamo negli altri esseri umani e la loro fedeltà è proverbiale. I cani addirittura vengono utilizzati a scopo terapeutico per combattere la depressione e per far dimenticare la malattia in corso ai pazienti, la cosiddetta “pet therapy”. Di seguito suggeriremo una particolare razza di cane di indiscutibile bellezza ed eleganza, ma anche obbediente e dal carattere gioviale.

Intelligente e fedele questa razza di cane è ottima anche in appartamento perché non perde pelo e non abbaia

Le sue origini arrivano dalle valli dello Yorkshire, nel Regno Unito, dal quale eredita anche il nome, ed è definito “King of Terrier”.

Il nome per l’esattezza è Airedale Terrier, una razza ideale per chi cerca un cane leale ed affettuoso che possa vivere anche in appartamento. Benché l’Airedale nasca come cane da caccia e da guardia, non è solito abbaiare se non in casi estremi o di bisogno e, dunque, risulta un animale piuttosto silenzioso. Ulteriore vantaggio è quello della perdita del pelo in modo massiccio, a cui questa razza non è soggetta.

Dal punto di vista caratteriale l’Airedale non volterà mai le spalle al padrone rimanendogli sempre fedele ma pretendendo rispetto e dignità.

Caratteristiche fisiche ed educazione

Questi cani sono in grado di garantire una smisurata fiducia al padrone, purché li si faccia sentire importanti e utili. La stazza del cane si aggira attorno ai 58 cm di altezza medi, con un bellissimo pelo duro sfumato tra il marrone e il nero.

Come detto, l’Airedale Terrier ha una spiccata intelligenza e sa esprimere grande affetto e pertanto risulterebbe una buona scelta anche nelle famiglie con bambini.

Per quel che riguarda l’educazione tende ad essere piuttosto indipendente, specie in giovane età, e per questo sarà opportuno mostrarsi da subito come padroni.

Questa razza se trattata adeguatamente esprimerà fedeltà eterna e sarà un amico per la vita.

Raccomandazioni

Il fatto che questo cane educato si presti alla vita in appartamento, non significa che può essere abbandonato per giorni. Come tutti i cani ha bisogno di movimento e, anzi, dato il suo passato da cacciatore ama esplorare i posti nuovi e la natura. Ricordiamo sempre di trattare con rispetto i nostri amici animali assicurandogli almeno una o due uscite al giorno.

Intelligente e fedele questa razza di cane, infatti, risulta una valida scelta per chi è alla ricerca di un animale da tenere in casa ma senza grandi spazi esterni.

