I due anni che abbiamo passato ci hanno segnato e non poco. Le nostre abitudini sono decisamente cambiate, i rapporti con le altre persone sono mutati. Tendiamo, ormai a fidarci di meno e viviamo in una costante paura latente che tutto questo possa peggiorare di nuovo.

Per fortuna gli astri ci vengono incontro e insieme allo Scorpione, questi 3 segni zodiacali chiuderanno l’anno in bellezza baciati dalla fortuna e travolti dalla ricchezza anche con possibili vincite inaspettate.

Nella nostra rubrica astrologica abbiamo già visto quali sono i segni che cominceranno meravigliosamente il nuovo anno. Ma chi è che cavalcherà l’onda di un destino fortunato per concludere questo 2021?

Insieme allo Scorpione, questi 3 segni zodiacali chiuderanno l’anno in bellezza baciati dalla fortuna e travolti dalla ricchezza anche con possibili vincite inaspettate

Andiamo a scoprire insieme i segni più fortunati dello zodiaco per questo dicembre.

Scorpione

Chi è nato sotto il segno dello Scorpione che si tenga forte. Il mese di Dicembre sarà propizio, soprattutto dal punto di vista delle finanze. Chi è in cerca di un posto di lavoro, probabilmente riceverà qualche proposta. Chi, invece, ha già un posto stabile riceverà qualche bella nuova che sicuramente porterà a una nuova fase della vita lavorativa. Quindi, pronti con alla mano una bottiglia di spumante per festeggiare non solamente la fine dell’anno.

Sagittario

La dea bendata sarà tutt’altro che cieca dinnanzi ai nati sotto il segno del Sagittario. Nuove conoscenze alle porte e chissà se, finalmente, questo segno fortunato proverà un forte sentimento che non provava più da tempo? Ebbene sì, che sia un nuovo amore, o uno già consolidato, il sentimento che si andrà a riscoprire sarà fortissimo nel mese di dicembre. Buone notizie anche a livello lavorativo in cui l’ottimismo farà da padrone.

Ecco gli altri due

Leone

Fantastiche opportunità a livello professionale anche per i nati sotto il segno del Leone, infatti noteranno una stabilità economica da non sottovalutare. Ma non è finita qui! Tutti i problemi che fino ad oggi hanno perseguitato questo povero segno, finalmente troveranno una soluzione. Capiterà anche l’occasione di riallacciare i rapporti con quelle persone perse, ormai, da tempo e cui però non si è mai smesso di voler bene. Questo farà finire l’anno e cominciare quello nuovo con una positività diversa dal solito e con tante belle persone vicino.

Capricorno

Cambiamenti in vista per la fine dell’anno. E chi lo dice che i cambiamenti sono sempre negativi? Finalmente arriverà quella notizia che si aspettava da tempo e che realizzerà i sogni più grandi dei Capricorno. Si prospetterà per i nati sotto questo segno un inizio anno pieno di gioie, quindi braccia aperte e prepariamoci ad accoglierlo al meglio!