Le vacanze natalizie sono quasi alle porte e occasioni per delle cene in famiglia e con amici sono tante. C’è l’8 dicembre, la Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e il veglione di Capodanno. Ma anche normali sabati durante l’anno in cui ci si aggrega con amici. Non basta solo pensare ad un menù perfetto per stupire tutti, è indispensabile anche servire del buon vino.

Spesso crediamo che solo le bottiglie più costose siano sinonimo di qualità e pregio. In realtà esistono tanti vini e cantine che ad un prezzo più accessibile offrono prodotti eccellenti. Se siamo prossimi a una cena di lusso, un invito importante o solo per coccolarsi un po’ vediamo quali vini scegliere.

In pochi conoscono questi vini buonissimi a meno di 15 euro da portare in tavola per fare un figurone

Scegliere il vino giusto da abbinare ad ogni portata non è affatto semplice. I più appassionati sicuramente avranno la loro cantinetta personale con tutti i vini ben disposti. Al buio per evitare che il vino vada a male e con le bottiglie inclinate al giusto angolo.

Ma chi non ne sa molto probabilmente si ritrova all’ultimo momento a correre al supermercato o in enoteca. Non sempre scegliendo il miglior vino per rapporto qualità prezzo, anzi forse spendendo anche più del dovuto.

Cominciamo con dei vini per i primi piatti, uno bianco e uno rosso. In genere quando fa freddo si prediligono menù a base di verdure e carne. Allora il vino adatto è sicuramente il Montefalco Rosso della cantina Antonelli. Il 2019 è un’ottima annata per questo vino asciutto e molto profumato che si sposa bene con piatti anche più pesanti. Perfetto per accompagnare un piatto di pappardelle al ragù o al tartufo, il prezzo si aggira intorno ai 10 euro.

Se invece vogliamo concentrarci sul bianco, un buon Greco di Tufo dei Feudi di San Gregorio. È sicuramente il classico bianco da portate di pesce, gustoso e abbinabile anche ai crostacei. Ideale con un primo con gamberi o bottarga. Il prezzo è un vero affare, 10 euro per l’annata 2020.

Ecco poi un vino per secondi setoso e per sapori intensi e corposi. Il Soave Classico Castelcerino della cantina Rocca Sveva è un bianco che grassa il palato da piatti più complessi. Perfetto per un arrosto di salmone o anche un cartoccio al forno. Il prezzo anche qui si aggira intorno agli 11 euro.

E per l’antipasto?

Finiamo con un vino da antipasto ma davvero versatile. Il Ceretto delle Langhe Arneis Blangé è un bianco brillante che sta benissimo anche con sapori più di terra. Gustiamolo con pistacchi e mini-tartine al prosciutto o speck. Il suo prezzo si aggira intorno ai 15 euro per l’annata 2020.

Insomma, in pochi conoscono questi vini buonissimi a meno di 15 euro da portare in tavola per fare un figurone. Non serve spendere una fortuna per bere del buon vino e accompagnare anche una cena importante. Basta conoscere qualche segreto e avere questo oggetto che non può mancare in tavola per sembrare veri intenditori.

