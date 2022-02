È fondamentale dedicare quotidianamente del tempo alle pulizie di casa, così che il nostro ambiente sia costantemente pulito ed igienizzato.

Insieme alla polvere che si accumula, anche il pavimento si sporca molto facilmente dato che ci camminiamo costantemente. Per questa ragione sarà utile sapere che per pulire e sgrassare i pavimenti basterebbero solo questi 4 comuni ingredienti spesso presenti in casa.

Far tornare pulite le fughe del pavimento potrebbe darci molto più lavoro perché, nonostante le sottoponiamo a regolare pulizia, sembrano rimanere sempre scure e sporche.

Spesso tendiamo ad acquistare dei prodotti specifici nei negozi, quando potremmo invece servirci di rimedi naturali che si rivelerebbero preziosi alleati e ci farebbero risparmiare.

Per esempio, questo sarebbe l’infallibile metodo per pulire casa con un semplice prodotto naturale che sta davvero spopolando.

Anche per quanto riguarda le fughe, come sempre, quando proviamo questi rimedi naturali sarebbe consigliato fare un test su una piccola zona nascosta di pavimento. Sarebbe ancor meglio chiedere maggiori informazioni al produttore, così da non danneggiare il pavimento, soprattutto se è composto da materiali delicati.

Insieme al bicarbonato per far brillare le fughe del pavimento basterebbero questi 2 ingredienti che alcuni hanno già in casa

Il bicarbonato è un preziosissimo alleato in casa grazie alla sua versatilità perché, oltre al suo utilizzo in cucina, è utile anche per la pulizia di casa e del bucato.

Per sbiancare le fughe del pavimento dovremo procurarci una ciotola e versare al suo interno mezza tazza di bicarbonato e circa 60 ml di sapone liquido per piatti. Inoltre, avremo bisogno di una tazza di sale di Epsom, che è ricco di proprietà ed è facilmente reperibile sia in farmacia che in erboristeria.

È un prodotto molto apprezzato per la sua versatilità e proprio per questa ragione è utilissimo averlo disponibile in casa, rivelandosi anche un ottimo alleato per sbiancare le piastrelle.

Quindi, insieme al bicarbonato per far brillare le fughe si possono utilizzare questi 2 ingredienti preziosi per le pulizie domestiche quotidiane.

Procediamo mescolando questi ingredienti fino ad ottenere un composto grumoso ma allo stesso tempo omogeneo. Posizioniamolo su tutte le fughe del pavimento e con l’aiuto di uno spazzolino strofiniamo per eliminare tutto lo sporco incrostato. Infine, per concludere il lavoro, bisognerà solo risciacquare il tutto e poi, con un panno pulito, ripassare l’intera superficie.

