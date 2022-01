Il mondo della televisione sta cambiando. Non serve un sociologo per rendersene conto. L’utilizzo di piattaforme online in cui i contenuti sono sempre accessibili sta cambiando le abitudini di milioni di persone. Eppure il fascino della diretta ed il lancio in prima serata di nuovi film possono rappresentare ancora un momento che fa fermare il Paese di fronte alla televisione.

Così, è molto divertente guardare i dati di questo 2021, anno in cui la pandemia ha purtroppo condizionato la quotidianità di molti di noi. E se il primo programma classificato è facile da immaginare, ci sono due dati molto interessanti. Inizia il 2022 ma ecco i programmi tv più visti l’anno scorso e c’è più di una sorpresa. I dati sono forniti dallo Studio Fasi che si è basato sui dati Auditel.

Lo sport protagonista

Come è facile immaginare, la finale dell’Europeo di calcio Italia-Inghilterra, terminata ai rigori con il successo degli Azzurri, è stata vista da 18,2 milioni di spettatori registrati su Rai 1 e 2,4 milioni su Sky Sport. Come se non bastasse, più di 10 milioni di spettatori hanno seguito tutte le partite dell’Italia. Ma il secondo momento di sport più seguito al di fuori dell’Europeo rappresenta una piccola sorpresa. Quasi una persona su due che aveva il televisore acceso (il 46% dello share) ha assistito al doppio trionfo italiano nella finale dei 100 metri e del salto in alto alle Olimpiadi. Un momento epico che non era mai avvenuto nella storia dello sport italiano. E che ha totalizzato più di 7 milioni di telespettatori.

La finale del festival di Sanremo è stata seguita da 10,7 milioni di spettatori. Un successo straordinario quello del 6 marzo, anche se avvenuto in un periodo in cui il Paese viveva le restrizioni del coprifuoco. Un successo stratosferico anche per il Commissario Montalbano, che vince nella classifica dedicata alle fiction. In questo caso, “Il metodo Catalanotti”, andato in onda in prima visione lunedì 8 marzo 2021, ha raggiunto ben 9 milioni di spettatori. La penna di Andrea Camilleri e le interpretazioni di Luca Zingaretti rappresentano, comunque, una certezza costante di successo di spettatori.

Oltre al grande dato delle Olimpiadi, il dato sorprendente è rappresentato dallo share raggiunto dalle emittenti cosiddette Smart e Digitali. I programmi delle Smart TV, infatti, tra i quali Netflix, Prime Video ed altri ancora, raggiungerebbero mediamente il 16% di share nelle 24 ore. Nel dato complessivo, dunque, sarebbero più seguite sia di Rai1 che di Canale 5.

