Può darsi che ci venga la voglia di cambiare in cucina. Stufi della solita pastasciutta o del brodo di carne, vogliamo orientarci verso qualcosa di salutare e gustoso. Di primi piatti ce ne sono molti nella cucina italiana e allora approfittiamo di una ricetta che non tradirà le nostre attese. Diremo allora: altro che cremose vellutate, stupiamo gli ospiti con della pasta alla crema di carciofi che non ha rivali.

Proprietà del carciofo

Il carciofo è un prodotto tipicamente italiano. Questo ortaggio prelibato fu coltivato e lentamente migliorato fin dall’antichità. Quello di oggi è l’evoluzione matura di un lungo processo che è partito dalla Sicilia.

Notevoli sono le proprietà del carciofo che fanno bene alla salute. Ricco di fibre buone per l’intestino, aiuterebbe a ridurre il colesterolo. Poiché possiede anche una buona quantità di antiossidanti, aiuterebbe il corpo a liberarsi dei radicali liberi.

Per usufruire di queste proprietà, c’è un modo semplice per preparare il carciofo con l’utilizzo dei gambi attraverso due ricette semplici e veloci.

Una ricetta gustosa è quella delle linguine con la crema di carciofi e un innesto di alici. Un piatto ricco di sapori e con una vena rustica che piacerà certamente.

Ingredienti per 4 persone

350 grammi di linguine;

2 carciofi;

1 spicchio d’aglio;

1 cucchiaio di amido di mais;

2 fette di pane secco;

5 alici sott’olio;

4 cucchiai di grana grattugiato;

olio EVO;

sale e pepe.

Altro che cremose vellutate, stupiamo gli ospiti con della pasta alla crema di carciofi che non ha rivali

Liberiamo i carciofi dalle foglie più dure, tagliamoli in due e togliamo la peluria centrale. Mettiamoli in acqua e limone per evitare che s’anneriscano. Sistemiamo in una pentola i carciofi con abbondante acqua salata, facendoli sbollentare per qualche minuto. Lasciamo raffreddare un po’ e poi mettiamo in centrifuga.

Per il soffritto, in una padella versiamo dell’olio e aggiungiamo l’aglio tritato insieme ad un’alice. Imbiondito l’aglio, versiamo il succo della centrifuga e l’amido di mais. Mescoliamo bene e aggiungiamo il sale e il pepe, facendo sobbollire a fuoco lento per un quarto d’ora.

Si prepara il pane sgranandolo in pezzi fini che si faranno tostare in una padella insieme alle alici. Intanto, si mettono a cuocere le linguine come si fa normalmente. Una volta pronte si scolano e vi si versa sopra la crema di carciofi. Si fanno mantecare un po’ sul fuoco basso. Aggiungere ad ogni piatto il pane con le alici ed ecco un primo buonissimo da gustare caldo.