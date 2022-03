Sta ormai tramontando questo mese di marzo ricco di sole e delle prime gradevoli temperature primaverili. Ha riportato tutta Italia in zona bianca e il 31 marzo finirà l’emergenza Covid. Un simbolo storico del nostro Paese come la Ferrari è tornata finalmente alla vittoria in una Gran Premio di F1. Certo, abbiamo anche vissuto una delle pagine peggiori della storia del calcio italiano con la seconda eliminazione consecutiva dalla fase finale di un mondiale. Con la Macedonia che non verrà più ricordata solo come un’insalata di frutta.

Tuttavia, bisogna guardare avanti, come diceva una celebre canzone dei Queen, The show must go on. Davanti a noi ecco il mese di aprile, con la primavera che entra nel vivo e la Pasqua ormai prossima. Ovviamente non possono mancare le previsioni dell’oroscopo, che si concentreranno in particolare sul primo giorno del mese. Quello che è universalmente riconosciuto come la giornata mondiale dello scherzo. Il famigerato e tanto temuto pesce d’aprile. Saranno due segni in particolare a riceverlo, ma prima vediamo cosa accadrà ad altri due. Anch’essi riceveranno qualcosa, ma cosa? Andiamo a scoprirlo.

Parliamo subito del segno di questo mese. Abbiamo capito che per Ariete il vento continua a spingere forte alle spalle. Le folate non si interrompono anche nel primo giorno di aprile, anzi. Sarebbero in arrivo ingenti quantità di buone notizie e soldi a livello professionale. Con l’ingresso della Luna nuova, infatti, i nati dal 21 marzo al 20 aprile subiranno un forte impulso dal proprio ambiente di lavoro. Parlare di una promozione o di un aumento di stipendio in questo giorno non sarà sicuramente uno scherzo. Anche perché, altri riscontri in proposito si avranno nelle giornate successive.

Inizio del mese pieno di soldi per Ariete, tante critiche e fastidi per Cancro e pesce d’aprile in arrivo per questi due segni

Vento alle spalle per Ariete, ma decisamente in faccia per Cancro, che vivrà un primo di aprile ricco di polemiche, critiche e fastidi. Per chi lavora in proprio, il nemico potrebbe essere in casa. Ostacoli e bastoni fra le ruote saranno il leitmotiv di questa giornata. I nati dal 21 giugno al 20 luglio avranno davvero poco da scherzare.

Chi si divertirà di più, quindi? Indubbiamente, i nati sotto il segno della Vergine saranno piacevolmente sorpresi dal comportamento imprevedibile di una persona a loro cara. Uno scherzo? Assolutamente no. Un probabile ravvedimento o un semplice ammorbidimento, quello lo si scoprirà nelle prossime giornate. Di certo, non siamo di fronte a una burla.

Infine, divertimento da matti per Acquario. Sole e Mercurio accompagneranno i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio, che saranno protagonisti di molti scherzi, grazie alla loro nota creatività. Un periodo proficuo che li rende leggeri e pronti a sdrammatizzare ogni situazione. Alcuni segni apprezzeranno molto, altri meno, ma questo non impedirà ad Acquario di essere il solito spirito libero del gruppo.

